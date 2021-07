„Steaua va lua campionatul în 2056!” Gigi Becali, criticat dur pentru deciziile luate la FCSB

Gigi Becali vrea să-l dea pe Vlad după ce portarul a gafat grav în partida cu Karagandy!

Kazahii au deschis scorul, joi, la Erevan, după o gafă de proporții comisă de portarul Andrei Vlad. În minutul 11 al meciului, Bukorac a șutat din marginea careului de 16 metri, Vlad a încercat să prindă balonul, însă a scăpat mingea în față, de unde Gabyshev a reluat în plasă.

Ionuț Chirilă (55 de ani) este de părere că Gigi Becali a greșit încă de când l-a adus pe Andrei Vlad (22 de ani) la FCSB.

„De ce i-au trebuit doi sau trei ani să-și dea seama că nu e de nivelul FCSB? Eu mi-am dat seama în prima zi! Este un băiat emotiv, e larg în mișcări. Nu are plecare, nu are explozie și nu are răutate.

Este un tip boem, care nu are nicio legătură cu presiunea și anvergura meciurilor cu puls 200. Nu poate! De ce trebuie să îți dai seama după doi ani?

Dacă Gigi Becali își dă seama la fiecare jucător după doi ani, Steaua va câștiga campionatul în 2056!”, a spus Chirilă, potrivit gsp.ro.

FCSB a fost eliminată din Europa Conference League, după ce a fost învinsă de Şahtior Karaganda cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare, joi, în manşa secundă a turului al doilea preliminar, pe Stadionul „Vazghen Sargsian” din Erevan.

