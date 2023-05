„Situația se înrăutățește!” Toni Petrea, dezamăgit după o nouă înfrângere: „Dacă nu faci față înseamnă că nu ești de Liga 1” 

Târgoviștenii au intrat în avantaj la pauză după golul marcat de Popadiuc în minutul 5, din pasa lui Sergiu Buș. Oaspeții au egalat prin Diomande, care a marcat la patru minute după ce a intrat pe teren.

Chindia putea trece din nou în avantaj, după golul marcat de Daniel Popa în minutul 58, însă reușita i-a fost anulată din camera VAR, după ce un coechipier de-ai săi a influențat faza de atac. „Lupii galbeni” au dat lovitura în minutul 77, prin Gicu Grozav.

Echipa lui Toni Petrea a bifat a doua înfrângere consecutivă și rămâne pe loc de baraj pentru retrogradare după ce a pierdut duelul de pe teren propriu.

Anton Petrea: „Poate perioada bună din start a fost o întâmplare!”

Antrenorul gazdelor a vorbit la finalul partidei, nemulțumit de înfrângerea suferită și vizibil dezamăgit de faptul că echipa sa nu a reușit să obțină cele trei puncte.

„Am avut puțină neșansă, ne-am văzut egalați și cu al doilea gol primit. Asta este, situația noastră se înrăutățește, trebuie să fim realiști. Dacă înainte de meci eram la mâna noastră, acum suntem și la mâna adversarilor, ne așteaptă două meciuri grele.

Nu am ce să comentez de al doilea gol, dacă s-a văzut ofsaid, ce să zic. Cum să reacționez când văd o acțiune așa frumoasă a lui Popa, îi driblează pe toți și dă gol. Cum să comentez? Normal că sunt dezmăgit. Un șut la poartă, se poate întâmpla, a sărit mingea, nu știu. Nu vreau să acuz pe cineva pentru primirea vreunui gol. Important e că nu am avut luciditate să nu încasăm gol.

Poate perioada bună din start a fost o întâmplare, cine știe. Nu știu ce să spun, sunt aceiași jucători, bine, nu chiar aceiași pentru că avem mari probleme de efectiv, nu vreau să mai spun câte probleme medicale avem. Ce să facem? Nu avem unde să jucăm în altă parte...așa s-a jucat până acum, nu s-a rezolvat problema stadionului din Târgoviște. Nu mă interesează lucrurile astea în momentul de față, am altele pe cap.

Am avut senzația că nu jucăm acasă, cei de la Petrolul au avut susținere numeroasă, echipa s-a prezentat bine, dar am avut momentele de naivitate apărute și în trecut și ne aflăm în acest moment. Am mai spus de presiune, ești la fotbal, e presiune tot timpul, la orice echipă. Ca fotbalist, trebuie să faci față, dacă nu faci față înseamnă că nu ești de Liga 1. Nu îmi dau senzația că ar resimți presiunea, dar poate lipsa de maturiate, lipsa de concentrare în anumite momente, au făcut ca în anumite meciuri să pierdem puncte importante”, a declarat Toni Petrea la final.

Clasament play-out

7. Petrolul Ploiești - 7 meciuri 34 puncte

8. FC U Craiova - 6 meciuri 31 puncte

9. FC Voluntari - 7 meciuri 30 puncte

10. FC Hermannstadt - 6 meciuri 27 puncte

11. FC Botoșani - 6 meciuri 27 puncte

12. U Cluj - 6 meciuri 26 puncte

13. Chindia Târgoviște - 7 meciuri 22 puncte

14. UTA Arad - 6 meciuri 21 puncte

15. FC Argeș - 6 meciuri 20 puncte

16. CS Mioveni - 7 meciuri 11 puncte