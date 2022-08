„Scăderea este vizibilă. Se duce în cap!” Critici dure la adresa lui Dragoș Nedelcu după gestul făcut cu Gheorghe Hagi 

Un moment mai puțin plăcut a fost surprins de camerele TV, în momentul schimbării lui Dragoș Nedelcu. Jucătorul transferat de la FCSB a avut o ieșire nervoasă la adresa antrenorului Gheorghe Hagi în minutul 68, când l-a schimbat cu Alexi Pitu. Fotbalistul a fost surprins având un schimb de replici cu Hagi, refuzând ulterior să dea mâna cu colegii aflați pe bancă.

Florin Prunea l-a criticat dur pe Dragoș Nedelcu

Jucătorul de 25 de ani a fost ținta criticilor după gestul său. Florin Prunea nu l-a menajat pe Dragoș Nedelcu, despre care a spus că pare mai preocupat de viața extrasportivă. Cu toate astea, fostul portar s-a arătat încrezător în experiența lui Gheorghe Hagi, punctând că va reuși să gestioneze situația.

„Nu avea voie să facă așa ceva! Mai mult îl văd prin ziarele de petreceri, cluburi. Putea să facă mai mult! Viața lui mondenă pare mai importantă decât cea sportivă, iar asta nu este în regulă. Scăderea este vizibilă. Se duce în cap!

Gică nu pune la suflet, a vorbit cu el, va rezolva între patru ochi. Am avut și eu un caz: Grahovac cu Neagoe. Am fost la mijloc! Am gestionat-o prin dialog, asta rezolvă. Așa e și cu un copil”, a declarat Florin Prunea la ProSport.

Liviu Ganea critică gestul lui Dragoș Nedelcu față de Gică Hagi

Liviu Ganea (34 de ani), fostul atacant de la Dinamo, Astra sau CFR Cluj, a criticat în termeni duri gestul lui Dragoș Nedelcu, spunând că mijlocașul ar trebui să conștientizeze momentul în care se află și să aprecieze ajutorul oferit de Gică Hagi.

"Eu cred că Nedelcu nu conștientizează momentul ăsta al carierei. El e pe o pantă descendentă. N-ai jucat, vii după o perioadă lungă fără meciuri, cu transferul nereușit în Germania, unde nu ai jucat. Apoi, iar FCSB, nu a jucat. Până la urmă, Hagi te ajută în felul ăsta. Poate meciul viitor vei juca 90 de minute. Ideea e că omul ăsta are răbdare cu tine. Poate alții n-ar fi avut-o. Asta ar trebui să-i dea de gândit că mai are până să revină la forma pe care o avea când pleca de la Viitorul.

Depinde și față de cine ai frustrări. Dacă te scotea Andone de pe teren după jumătate de oră sau 45 de minute, ce făceai? Îți permiteai? Sunt anumiți antrenori față de care trebuie să ai un respect. Mai ales Hagi! Nu poți să ieși așa, l-am văzut zeflemist când a ieșit, tot gesticula, dădea din mâini. Ok, poate Hagi și-a pus prea multe speranțe în tine și poate nu meritai atâtea șanse.

El trebuie să fie foarte conștient de ceea ce se întâmplă acum cu cariera lui. Ai fost la atâtea echipe, te-ai plimbat de la o echipă la alta și nu prea ai jucat. Nu poți să spui că ai avut o carieră extraordinară, iar acum Hagi te ține doar 60 de minute. El trebuie să muncească în continuare ca să revină la o formă foarte sportivă foarte bună. Și Hagi câtă răbdare va avea cu el? Poate îl va ține sezonul ăsta, dar va fi grav dacă și Hagi își va pierde încrederea în Nedelcu", a spus Liviu Ganea, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Dragoș Nedelcu (25 de ani) este un produs al Academiei Hagi. Farul l-a vândut în 2017 la FCSB pentru o sumă de peste două milioane de euro, însă vicecampioana nu l-a mai vrut, iar în această vară a decis să îl cedeze definitiv la gruparea dobrogeană.

Nedelcu a fost titular în toate cele șase meciuri de campionat ale Farului, reușind o pasă de gol în partida cu CS Mioveni (2-0).