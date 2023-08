„Să stea cu picioarele pe pământ!” Andrei Borza, băgat în ședință de un jucător emblematic al Rapidului

Cristi Săpunaru, unul dintre jucătorii emblematici de la Rapid, l-a lăudat pe Borza pentru calitățile sale, declarându-se convins că fundașul stânga va ajunge unul dintre jucătorii de bază ai echipei.

Campion cu formaţia lui Gheorghe Hagi, fundaşul stânga de 17 ani a fost unul dintre oamenii de bază ai Farului în sezonul trecut. Borza a evoluat în 33 de partide, punctând de trei ori şi oferind trei pase de gol. Noul fundaş al Rapidului a semnat un contract valabil patru sezoane, până în vara anului 2027.

„Foarte multă lume critică strategia de a-l băga în primul meci (n.r. – despre Borza). Și uitați ce meci a făcut copilul. Dar sfatul meu pentru el, să stea cu picioarele pe pământ. E doar un meci, o să fie nevoie de el tot campionatul. Un meci poate să te ducă sus, un meci poate să te ducă și jos.

Borza e un jucător care a adus un plus Rapidului de la primul meci. Și gândiți-vă că are 17 ani. (n.r. – cum e la antrenamente) O să îi dau eu sfaturi, le ținem pentru noi doi. Nu trebuie să știe cineva ce sfaturi îi dau. E decizia antrenorului dacă intră, dar e un copil valoros. Și ca dovadă a intrat într-un meci important pentru noi, unde era cea mai mare presiune. Și a făcut un meci senzațional.

A avut presiunea vârstei, totuși e un copil încă, are 17 ani. Plus, a avut și presiunea pentru că juca împotriva fostei sale echipe. Vreau să apreciez lucrul acesta. Vizavi de ce a zis Gică Hagi, e normal când dai un jucător și joci imediat cu echipa respectivă, să îl lași să joace. Noi vom face același lucru. E normal, jucătorul s-a exprimat foarte bine și așa ar trebui să se întâmple

Va fi fundașul stânga al naționalei pentru mulți ani. Dacă am juca toate meciurile la fel cum am jucat cu Farul, văd mai mulți jucători de la Rapid care trebuie să meargă la echipa națională. Nu stau eu să dau un număr. Dar Borza va fi la echipa națională, nu știu dacă acum sau în viitorul apropiat. La naționala mare mă refer, da. Dacă va fi serios, va munci și va face totul cum a făcut până acum… Nu a fost campion cu Farul pe vrăjeală și caterincă. A demonstrat că are valoare. Și dacă o va ține pe aceeași linie, va fi fundașul stânga al naționalei pentru mulți ani”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit Prosport.

Crescut la Academia Hagi, Andrei Borza a evoluat la toate naţionalele de juniori ale României, debutând şi pentru selecţionata Under 21, în meciul cu Spania de la Campionatul European.

În sezonul 2023-2024, Borza a jucat pentru Farul în şase partide, cinci din cupele europene şi în Supercupa României. Ultima partidă jucată de noul fundaş al Rapidului a fost în urmă cu cinci zile, când a evoluat 72 de minute în Farul - Flora Tallin, din Conference League.