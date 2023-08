Daniel Niculae a vorbit despre posibila plecare a lui Ioniță de la Rapid, după ce fotbalistul a fost uitat pe bancă de Bergodi

Folosit doar 88 de minute în cele șase meciuri disputate până acum de giuleșteni în Superliga, în spațiul public au apărut zvonuri că fotbalistul ar putea pleca de la Rapid în această vară.

Daniel Niculae, președinele Rapidului, a vorbit despre situația lui Alex Ioniță, susținând că nu se pune problema, pentru moment, ca jucătorul să plece din Giulești.

„(n.r. – dacă mai pleacă alți jucători după Costache) Lotul este numeros și foarte echilibrat. Avem dubluri pe fiecare poziție, așteptăm altele, Rrahmani, ca să revin. Permisul de muncă lipsește. Nu, de statul român e eliberat. Tot ce am avut nevoie, carte verde, suntem puși la punct.

(n.r. – dacă pleacă Alex Ioniță) Nu a fost criticat. Dojenit, un pic. Lumea are foarte multe așteptări de la el, are talent cu carul și încă poate deveni unul dintre cei mai buni jucători din România. E exact genul de care vorbea Cristi. Talent enorm. Are nevoie de ambiție.

Ar putea face diferența meci de meci. Toată lumea îi e alături, nu se pune problema ca Alex Ioniță să plece. Sunt convins că ne va ajuta. Și sezonul trecut a oferit foarte multe assisturi, nejucând foarte mult. Toată lumea e alături de el, de la conducere, coechipieri, staff tehnic și inclusiv suporteri.

Lumea are alte așteptări de la el, e unul dintre ultimii copii teribili. Sperăm să vina alții din academie pe care să îi putem promova. (n.r. – dacă mai pleacă vreun fotbalist) De plecat nu știu dacă vor mai pleca alți jucători. Probabil că da, dar vom vedea la finalul perioadei de mercato. Însă cred eu că suntem destul de echilibrați numeric și valoric. (n.r. – dacă mai vine cineva) Nu știm încă, dacă se va ivi o ocazie foarte specială, nu am spune nu”, a spus Daniel Niculae, potrivit Prosport.

Ioniță, deranjat de zvonurile că ar putea pleca de la Rapid

Alex Ioniță s-a numărat printre marcatorii Rapidului în victoria de duminică seara, scor 3-1, contra campioanei Farul Constanța.

La finalul meciului, atacantul de 28 de ani s-a declarat deranjat de zvonurile că ar putea pleca de la formația patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu.

„Eu nu știu nimic, am vorbit cu conducerea, nu știa nimic. E deranjant. Aveam nevoie să-mi demonstrez mie că mai pot. Am învățat să nu fiu delăsător, m-am pregătit foarte bine și după muncă și răsplată. Ne dorim să terminăm în primele 3 locuri, să câștigăm Cupa”, a spus Alexandru Ioniță - mai multe detalii AICI.