„Recunosc că îl vreau!” Adrian Mititelu a anunțat ce antrenor vrea la FC U Craiova: „Fanii m-au înnebunit cu el!” 

Nicolae Dică a plecat de la FC U Craiova după doar cinci etape petrecute pe banca oltenilor. Finanțatorul echipei a declarat că nu și-a dorit să îl demită pe Dică, însă își dorește ca echipa sa să rămână în obiectiv, acela de a se califica în play-off.

Clubul a anunțat oficial despărțirea de Nicolae Dică și George Cotigă în cursul zilei de sâmbătă, iar Adrian Mititelu a dezvăluit că a ajuns rapid la un acord cu antrenorul pentru rezilierea contractului. Totodată, finanțatorul a oferit și numele celui pe care îl dorește pe banca tehnică.

Adrian Mititelu: „Recunosc că îl vreau pe Marius Șumudică!”

Adrian Mititelu a recunosc că îl dorește pe Marius Șumudică pe banca tehnică a echipei sale, dar a punctat că nu se grăbește și că îl așteaptă și pe fiul său pentru a negocia cu fostul antrenor de la Al-Raed.

„Da, recunosc că îl vreau pe Marius Şumudică. Nu mă mai grăbesc. Să vedem dacă o să am bani pentru el, am auzit că e destul de scump. Nu îl cunosc foarte bine, dar am auzit numai lucruri bune despre el. Îl aştept şi pe fiul meu să vină în țară, el se cunoaşte cu Şumudică. Săptămâna viitoare o să încerc să avem o discuție. Dacă va accepta, vom vedea atunci dacă ne înțelegem. Fanii m-au înnebunit cu Şumudică, are o priză extraordinară”, a declarat Adrian Mititelu conform ProSport.