„Până și Mutu mi-a dat mesaj: 'Te rog eu, nu-i răspunde!'” Florin Manea a vorbit despre disputa cu Sefer: „Se plângea la Radu” 

Antonio Sefer a plecat de la Rapid și a semnat cu Hapoel Beer Sheva. În iarnă, fotbalistul a avut o dispută indirectă cu fostul său agent, Florin Manea, după ce cei doi au încetat colaborarea. Sefer i-a răspuns lui Florin Manea în cuvinte dure, iar acum agentul a vorbit despre acel episod, dezvăluind că nu i-a mai oferit o replică jucătorului datorită lui Adrian Mutu.

Florin Manea a vorbit despre conflictul cu Antonio Sefer

Agentul lui Radu Drăgușin a oferit detalii despre situația cu Antonio Sefer, dezvăluind că jucătorul s-ar fi dus să se plângă și la fotbalistul de la Genoa. Totodată, Florin Manea a precizat că cel care „l-a oprit” din a-i mai răspunde lui Sefer a fost chiar antrenorul Rapidului, Adi Mutu.

„Ce s-a întâmplat cu Sefer? S-a schimbat. A început să nu mai aibă încredere în mine, să vorbească cu alții. Nu am nimic cu el, țin la el, că îl știu de la 15 ani. El a uitat un lucru. L-am luat de mic, eu l-am adus la Rapid. Banii pe care el i-a câștigat până acum sunt datorită mie. Eu nu am luat un euro de la Antonio Sefer. A luat bani la semnătură, dar nu i-am luat nimic. Zero!

I-am arătat niște scrisori de interes pentru el, i-am cerut să semneze contractul. Mi-a răspuns: 'Stai așa, să vorbesc cu mama'. Eu am avut o relație bună cu ea, dar lumea se schimbă. Când aveau nevoie de ceva, eram cel mai bun. A avut o declarație foarte urâtă la adresa mea, că sunt frustrat, că nu mi-am luat pastilele. Uite ce frustrat sunt, că l-am pierdut pe Sefer și îl am pe 'slabul' ăsta (n.r. - arată spre imaginile cu Radu Drăgușin).

Eu nu sunt frustrat. Nu i-am răspuns niciodată pentru că este un copil. Până și Adi Mutu mi-a dat un mesaj: 'Te rog eu, nu-i răspunde, că a greșit, nu are minte'. Din respect pentru Adi Mutu, nu i-am răspuns.

Îți dai seama, dacă mă 'apucam' de el... S-a dus și se plângea la Radu. El i-a răspuns: 'Bă, ești nebun? Îmi vorbești mie despre Florin, eu nu știu cum lucrează el?'

Nu știu ce influențe a avut, a zis că i-am falsificat nu știu ce semnătură... nu e problemă. Nu i-am răspuns, drumurile noastre s-au despărțit, îi urez succes la Beer Sheva. Potențialul lui era mare. Nu este un jucător care nu se antrenează, dar îi este frică de contact. Nu se bate, nu intră, nu a progresat deloc cu piciorul drept. Face totul pe stângul. Radu lucrează o oră pe zi cu piciorul stâng”, a declarat Florin Manea conform gsp.

Răspunsul lui Antonio Sefer pentru Florin Manea

„Vreau să clarific această dispută: el nu a fost niciodată impresarul meu. Din păcate, dă cu vorbe grele în mine. Nu cred că merit acest lucru, eu am vorbit mereu frumos despre el. N-am semnat cu dânsul și probabil e puțin frustrat.

Sper să-și ia vitaminele, pentru că nu prea gândește, are creierul nu prea bun. Să aibă grijă de el și să nu mai comenteze de mine. E a doua oară când vorbește despre mine și nu cred că este cazul. L-am respectat foarte mult și o fac în continuare, sper să mă respecte și el.

Nu e vorba că mă doare, dar familia mea se uită la televizor și nu e OK când văd astfel de lucruri despre mine. Sper să fi fost ultima dată când am auzit astfel de vorbe”, a declarat Antonio Sefer la Orange Sport.

Ce a spus Florin Manea

„Mă judec cu Rapid pentru transferul lui Rareș Ilie. Eu sunt persona non grata la clubul Rapid, pentru că tata a fost doar un an acolo și a jucat câteva meciuri. A fost trecător pe acolo. Pe Antonio Sefer s-a pus presiune să renunțe la mine. Nu știu, or fi vrut să fie reprezentat de un agent mai cuminte. S-a răcit și relația între mine și el, din cauza asta. Am decis ca fiecare să meargă pe drumul lui. Chiar eu i-am zis 'du-te, că dacă ești cu mine ai probleme'. Nu mă sunau să-i prelungească contractul, niște șicane dintr-astea copilărești. Dar am aceeași clauză ca la Rareș Ilie, trebuie să primesc 30% dintr-un viitor transfer.

Sefer pune pe Facebook 'mi-a făcut mama geanta să plec în cantonament'. La 23 de ani (n.r. - Sefer va împlini 23 de ani pe 22 aprilie)! Cine vrea să te transfere, citește acolo, ia la puricat tot ce ai postat, e atent la tot. Cum să pui că îți face mama geanta, om în toată firea? Păi, cine vrea să te transfere o să creadă că trebuie să te ia la pachet cu maică-ta. Trebuie să ai grijă ce postezi, pentru că cei de afară verifică tot. Vor să vadă cum gândești, dacă ești independent, dacă ești matur, dacă ai imagine curată.

Mi-a mai zis Mitică (n.r. - Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF) de unul Plumbuitu (n.r. - Gabriel Plumbuitu, 18 ani, extremă stânga care a mai fost legitimat la Gaz Metan Mediaș, Metaloglobus, SSU Poli Timișoara și CS Tunari), era la Juventus Colentina. Mi-a zis că e superfotbalist. Când mă uit pe contul lui de Facebook, era într-o poză cu o floare în gură. Ținea o lalea în gură! Am încheiat orice discuție", a declarat Florin Manea pentru Sport.ro.