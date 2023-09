Cele două cluburi se vor înfrunta pe stadionul „Ion Oblemenco”, în a noua etapă din startul noului sezon al Superligii României. Ultima confruntare dintre Universitatea Craiova și Sepsi OSK s-a întâmpla în play-off-ul stagiunii trecute și s-a încheiat 1-0 în favoarea covăsnenilor.

Probleme mari la Craiova! Laurențiu Reghecampf: "S-au accidentat și nu vor mai juca"

La conferința de presă premergătoare meciului, Laurențiu Reghecampf a evidențiat faptul că Ștefan Baiaram și macedoneanul Gjoko Zajkov s-au accidentat și vor lipsi de la partida Universității Craiova cu Sepsi OSK.

Zajkov a fost titular în Malta - Macedonia de Nord (0-2), dar înlocuit în minutul 79 de intrarea lui Serfimov. Împotriva Italia (1-1), Zajkov a fost integralist.

„Va trebuie să avem o altă atitudine, va trebui să avem un alt joc și să încercăm împreună cu fanii să câștigăm. Suntem obligați pentru că suntem într-o situație neplăcută. Nu ne-am închipuit că putem să pierdem două meciuri la rând, chiar dacă adversarii au fost Farul și FCSB.

Am mare încredere în jucători, sunt sigur că nici ei nu sunt mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat și cu siguranță atitudinea lor va fi alta. Este și una dintre echipe care are meciuri mai puțin disputate, am analizat cele două partide pe care le-am pierdut și nu am văzut foarte multe lucruri pozitive.

Avem și doi jucători care nu vor putea participa la meci, accidentarea lui Zajkov de la echipa națională și accidentarea lui Baiaram. Nu vom putea juca cu ei, nici măcar nu știm exact care va fi perioada lor de refacere. Sper ca ceilalți jucători care vor intra pe teren să aibe o atitudine bună”, a spus Laurențiu Reghecampf.

După opt etape, Universitatea Craiova se află pe locul patru cu 14 puncte, în timp ce Sepsi OSK se situează pe a șasea poziție cu 12 puncte.