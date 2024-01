„O încântare să-l vezi! Foarte inteligent!” Plecarea de la FCSB pe care Mihai Stoica o regretă 

Damjan Djokovic (33 ani) s-a despărțit de FCSB în această iarnă, la jumătate de an după ce a semnat cu vicecampioana României, însă rămâne în Superligă. Mijlocașul croat va semna cu Rapid, după cum a confirmat chiar și Gigi Becali, care a dezvăluit cât i-a oferit ca să rezilieze contractul.

Mihai Stoica regretă plecarea lui Damjan Djokovic

Fotbalistul nu a reușit să aibă prestații care să se ridice la nivelul așteptărilor lui Gigi Becali, care anunțase cu două etape înainte de pauza de iarnă că va renunța la el. Conducerea Rapidului l-a convins să rămână în Superligă, iar Mihai Stoica este de părerea că achiziția giuleștenilor este una bună.

Oficialul de la FCSB a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Damjan Djokovic, arătându-se încântat de modul în care experimentatul croat se prezenta la antrenamente. Mihai Stoica consideră că FCSB va simți lipsa mijlocașului, însă a punctat că a fost schimbat un fotbalist mai tânăr, care să aducă prospețime, Baba Alhassan.

„Pe Djokovic îl schimbăm cu un jucător care evoluează pe aceeași poziție, dar este cu totul și cu totul de alt profil, Baba Alhassan. Este mult mai tânăr, cu perspective, de alt tip. Djokovic are mare experiență, stângaci pur, este o încântare să-l vezi la antrenamente și cred că Rapid face o achiziție bună. Nu are genul ăsta de jucători acum.

Nu știu dacă se potrivește mai bine la ei, depinde de sistem. El poate acoperi orice poziție și în 4-2-3-1 și în 4-3-3. Are un stâng foarte bun și știe foarte bine să acopere terenului. La televizor nu se vede mai deloc asta, dar cel puțin faza defensivă o gestionează foarte bine, foarte inteligent.

Urmărește-i cariera, a jucat peste tot! La noi a dat 4 goluri. Și a jucat are 20 și ceva de jocuri. Că nu a jucat meciuri întregi, asta da. Dar știți cum e, la noi Gigi vrea să vadă și alți jucători... e om de afaceri, până la urmă.

În afară de accesarea grupele competițiilor continentale, a doua sursă de venit este vânzarea de jucători. Logic că nu vei vinde un jucător care face 34 de ani, mai degrabă îl vinzi pe Lixandru, care face 23.

Ca experiență, Djokovic clar ne va lipsi. Este obișnuit să câștige trofee, să joace de meci de meci. Și este un jucător de echipă. Mulți ne speriaserăm, dar este un băiat de caracter, un fotbalist bun.

Eu am avut o relație bună cu el. Am mai vorbit cu el, obișnuiesc să vorbesc cu câțiva jucători, cu cei care văd că înțeleg. Unii nu o fac și nu mai am răbdare la 60 de ani să pierd vremea, să discutăm ceva și să facă altceva. Îmi pare rău, pentru că îmi plăcea. Îmi plăcea și ca persoană, dar viața merge înainte”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

Rapid va fi al treilea club din România la care evoluează Damjan Djokovic, după CFR Cluj (2013-2014, 2017-2021) și FCSB (2023). Alături de formația din Gruia, croatul a câștigat patru titluri de campion, în 2018, 2019, 2020 și 2021.

La FCSB, Djokovic a jucat în 23 de partide din prima parte a acestui sezon, a marcat patru goluri și a oferit un assist. În luna decembrie, Gigi Becali anunța că mijlocașul nu mai intră în planurile echipei pentru 2024, în aceeași regăsindu-se Cristi Ganea și Dorin Rotariu.

Gigi Becali: "I-am dat 70.000 de euro lui Djokovic ca să plece. Poate va sparge norii la Rapid"

"Djokovic s-a înțeles cu Rapid. Am dat eu bani lui Djokovic (n.r - pentru rezilierea contractului). I-am dat 70.000 de euro. Noi, dacă facem un contract, trebuie să îl respectăm. Omul, dacă are contract, trebuie să îl respecți. Când vrei să plece, negociezi cu el. Nu îți convine, îi dai omului salariile și asta e. N-ai ce să faci.

Omul pleacă la altă echipă, nu e frumos să vorbesc eu acum despre el. Poate că nu mă pricep eu la fotbal. Poate se duce acolo și sparge norii, de unde să știm? Nu e un motiv extrafotbalistic, în niciun caz. Se antrena extraordinar, e extraordinar de serios, dar așa am hotărât noi. N-are rost, nu vreau să mai vorbesc", a spus Gigi Becali, la Digisport.

Damjan Djokovic s-a alăturat deja în cantonamentul celor de la Rapid, din Antalya. "În cel mai scurt timp vom rezolva transferul", a spus Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, pentru PRO TV și Sport.ro.