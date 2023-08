Finanțatorul de la FCSB a criticat deciziile antrenorilor echipei sale, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, după înfrângerea cu Nordsajelland, scor 0-2. Gigi Becali nu a fost mulțumit de alegerea primului 11 și a menționat că le-a dat „mână liberă” celor doi în acest sens, și nici schimbările nu au fost pe placul său.

Elias Charalambous: „Sunt obișnuit cu criticile!”

Elias Charalambous a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Poli Iași, iar acolo a fost întrebat și despre criticile primite din partea lui Gigi Becali și cum le-a primit.

„E normal, patronul are trăirile sale, ideile sale, modul său de a gândi. Am spus că nu suntem perfecți, facem greșeli. Sunt obișnuit cu criticile, dacă nu ești puternic să accepți criticile de genul înseamnă că nu ai ce căuta la o echipă mare. De-a lungul vieții am avut parte de critici de la oameni, de la fani, dar cred că munca noastră trebuie apreciată puțin mai mult.

De către toată lumea. Până acum consider că ne-am descurcat foarte bine, în opt meciuri șase victorii, o remiză și o înfrângere cu o echipă care cred că poate fi campioană în Danemarca. Veți vedea că vor vinde în viitor jucători pe milioane de euro, nu cred că a fost ceva prin care să distrugem absolut toată muncă de până acum”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Elias Charalambous, după ce Gigi Becali s-a plâns de antrenamentele de la FCSB

Întrebat și despre dorința lui Gigi Becali de a mări sesiunea de antrenamente, după ce patronul și-a exprimat nemulțumirile în acest sens, antrenorul a oferit un răspuns tranșant.

„Pentru ca echipa să se afle în acest moment înseamnă că am făcut ceva, cât de mic bun. Poate că am făcut și ceva bun, nu doar lucruri rele. Credem că modul în care lucrăm și modul în care antrenăm e cel mai bun, poate pentru alți antrenori nu este bun, însă avem modalitatea asta și avem încredere că facem treabă bună. Nu trebuie să distrugem totul doar după un meci”, a adăugat antrenorul.

Gigi Becali: "30 de minute antrenament în plus!"

După eșecul cu Nordsjaelland, Gigi Becali le-a atribuit o mare parte din vină antrenorilor Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

"Eu cred că aici e chestie de antrenorat, din moment ce ii spun lui MM de 2 ani că nu avem un jucător să ridice mingea sus (n.r. din corner). La antrenamente, ei fac.. Să vedeti la Hagi, dacă îi bate așa un corner, îl pune să mai bată de 2.000 de ori!

Repetiție! Poți să spui că Olaru are emoții la penalty sau corner? Nu, dar e lipsă de repetiție. Repeți până poți să faci. I-am zis lui MM: 30 de minute de antrenament în plus. A zis că nu se poate. Pintilii a zis că pleacă! Păi de ce, mă? De ce la Hagi e dublu, mă?", a spus Gigi Becali.

VIDEO - Declarațiile lui Gigi Becali