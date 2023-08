Zeci de sesizări la UEFA după ce Gigi Becali a spus că a pariat pe meciul FCSB-ului.

Vineri seară, într-o intervenție la ProSport Live, Gigi Becali a făcut practic un autodenunț în direct. Finanțatorul de la FCSB a spus că a pariat, cu ajutorul unui intermediar, suma de 20.000 de euro pe calificarea echipei sale în play-off-ul Conference League. Conform spuselor sale, cota din timpul meciului scăzuse la 5.

Asociația Steliștilor 1947 și Steaua Liberă, două dintre entitățile care susțin CSA Steaua, au reacționat după declarațiile lui Gigi Becali.

"Federația Română de Fotbal tocmai a fost înștiințată că oficialul unui club pariază. Care era pedeapsa? Excluderea, nu? Cât ne mai uităm în altă parte, când exista destule probe? Care va fi explicația FRF / LPF în acest caz?", a transmis AS47, care ulterior a revenit cu un paragraf din Regulamentul Discipliniar al UEFA: "Din fericire la UEFA / UEFA Conference League, clubul infractorilor nu are un angajat rudă pe nume Justin pentru a îi apăra. În comment aveti linkul unde îi puteți raporta."

În secțiunea de comentarii, zeci de persoane au anunțat că au sesizat forul european prin formularul de pe site-ul oficial UEFA Integrity.

De asemenea, Steaua Liberă a transmis un mesaj către UEFA în care explică declarațiile lui Gigi Becali și cere lămuriri.

"UEFA, Gigi Becali, patronul FC Fcsb (a nu se confunda cu Steaua București) a recunoscut că a pariat 20.000 de euro pe meciul dintre echipa sa și FC Nordsjaelland. Vă rugăm să ne transmiteți cum veți gestiona această situație", este mesajul transmis către UEFA.

@UEFA Gigi Becali, owner of FC Fcsb (not to be confused with Steaua Bucharest) has admitted to betting 20.000 euros on the match between his team and @FCNordsjaelland. Please let us know how you plan to handle this. pic.twitter.com/hjEmalGTjN