La conferința de presă, Gică Hagi a fost întrebat despre interesul Rapidului pentru doi jucători de la Farul, Tudor Băluță și Constantin Grameni. Managerul tehnic al campioanei a refuzat să comenteze, însă a atins un alt subiect.

Gică Hagi îi dă replica lui Gigi Becali: "Niciodată n-a fost în cursă! Doar vorbe, atât"

Hagi spune că Rapid a fost singura echipă care și-a manifestat interesul concret pentru achiziționarea lui Andrei Borza. Declarația sa vine în contextul în care Gigi Becali s-a arătat surprins că Farul a acceptat să îl cedeze pe tânărul fundaș la Rapid, pentru 800.000 de euro, în condițiile în care FCSB ar fi oferit un milion de euro.

"Înaintea meciului cu Rapid, dumneavoastră spuneți de plecări. Eu mă gândesc la meci. Orice se poate întâmpla în această perioadă, până se termină în septembrie. Eu nu pot să vorbesc înainte de meci, cu toate că știu că jucătorii sunt doriți.

Rapid a fost singura echipa concretă, decisă să îl cumpere pe Borza, nu așa cum s-a scris sau s-a vorbit. N-a fost niciodată (n.r - Gigi Becali, în cursa pentru Borza). Doar vorbe, atât! La un moment dat, când cineva își dorește, se face. Mai ales când are și bani. Din partea cealaltă sunt doar vorbe", a spus Gică Hagi.

Campion alături de Farul Constanța (sezonul 2022-2023), tânărul de numai 17 ani, care joacă pe postul de fundaș stânga, a fost unul dintre pilonii de bază ai formației Farul în sezonul precedent. În cele 33 de apariții pe teren, Borza a reușit să înscrie de trei ori și să ofere trei pase de gol.

Rapid a plătit 800.000 de euro pentru a-l transfera pe Andrei Borza de la Farul, iar trupa lui Gică Hagi a păstrat și procente dintr-un viitor transfer. Fundașul a semnat o înțelegere pe patru ani cu giuleștenii.

Gigi Becali: "Borza la Rapid? Mă surprinde! Eu am dat un milion"

Becali s-a arătat surprins că Farul a acceptat să îl vândă pe Borza la Rapid, în condițiile în care FCSB era dispusă să ofere o sumă mai mare, un milion de euro.

"Da, într-un fel m-a surprins transferul lui Borza la Rapid pentru că eu am dat un milion, iar ei l-au vândut cu 800.000 de euro. Nu cred! Cum, dacă eu dau un milion? Am vorbit și cu Pietro Chiodi, care e impresarul. Eu am dat un milion, el a zis că vrea 3. Bine, n-am vorbit cu Gică pe tema asta, nu se bagă la transferuri. Voi știți sigur că atât a dat, 800.000?

Poate că l-a dat la Rapid pentru că are mai mare interes. Rapid e echipă mai mare și are șanse mai mare să-l vândă de la Rapid cu 15% ăia, cum a zis Balaj, valoarează mult mai mult decât la FCSB (n.r - râde).

Ce să zic? Eu am dat un milion. Dacă omul a vrut să-l dea pe 800.000 la Rapid, fiecare om face ce vrea cu marfa lui. Eu aș fi dat un milion, pe cuvânt. Eu dădeam pe vârstă, nu pe valoarea lui. Dacă el poate să joace și să marcheze ca fundaș stângă, înseamnă că a făcut afacere Rapid. Aici, e adevărat, am fost fentat de Șucu. Asta e, ce să fac?", a spus Gigi Becali.