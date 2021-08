„Nu mă consider mai deștept!” Edi Iordănescu mesaj de susținere pentru Marius Șumudică

Din articol Edi Iordănescu, noul antrenor al FCSB

Edi Iordănescu, mesaj pentru Marius Șumudică!

Proaspătul antrenor al lui FCSB a ținut să-i transmită un mesaj de susținere lui Marius Șumudică, tehnicianul campioanei, după ce s-a vehiculat în presă că a fost la un pas să-l înlocuiască după înfrângerea categorică în fața Stelei Roșii, scor 0-4.

„Nu m-am considerat niciodată superior unui alt antrenor coleg al meu. Nu mă consider nici mai deștept, nici mai prost, nici mai bine sau mai slab pregătit. Nu sunt într-o concurență cu cineva, decât cu mine însumi. Mereu lupta și preocuparea mea a fost ca eu să progresez, să mă dezvolt profesional și să fiu mai bun în fiecare zi. Îmi respect total colegii de meserie și consider că România are antrenori foarte buni, iar „Șumi” este unul dintre ei. A câștigat trofee, a lucrat și confirmat în străinătate și îi cunosc pasiunea și priceperea.

Îmi pare rău că ne-am ales cu o dispută publică pe care nimeni nu a dorit-o. Îmi doresc ca „Șumi” să fie mai bun ca și mine, iar eu să câștig la Cluj peste două etape”, a scris Edi Iordănescu pe Facebook.

Edi Iordănescu, noul antrenor al FCSB

Edi Iordănescu era liber de contract de la sfârșitul sezonului trecut, după ce s-a despărțit de CFR Cluj, echipă cu care a câștigat campionatul. Le-a mai pregătit pe FC Vaslui, ASA Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu și Gaz Metan Mediaș. Între 2010 și 2012 a fost secund și, într-o perioadă, interimar la FCSB.

