Ce a vrut să facă Gheorghe Mustață după eșecul FCSB-ului cu Rapid și ce susține în privința lui Mihai Stoica 

Cum a liniștit apele, prin venirea sa la FCSB, Edi Iordănescu, antrenorul care a negociat o noapte întreagă cu patronul formației, Gigi Becali.

FCSB a intrat într-o nouă "eră" după instalarea lui Edi Iordănescu în locul lui Dinu Todoran, iar mutarea pare să fi liniștit apele, pentru moment, și printre suporterii grupării roș-albastre.

Ofensiva transformată în... "defensivă"

Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a declarat joi seara că eșecul cu Rapid (0-1), din etapa a cincea a Ligii 1, l-a făcut să-și dorească să aibă o discuție cu patronul formației, Gigi Becali.

Dezvăluirea a fost făcută pentru ProSport. „Se luase hotărârea să mergem la Palat, iar dacă nu-l găsim, acasă la domnul Gigi Becali, să vorbim direct. Ne pregătisem, cu oră, cu tot, când ne întâlnim. Vorbim de Peluza Nord, câteva sute de oameni. Trebuia să se pună punct la acest capitol. Am spus ce vrem să facem, iar MM ne-a zis că Gigi e foarte supărat de ce a văzut la meciul cu Rapid”, a spus Mustață, joi seara.

Liderul fanilor trupei lui Becali a vorbit și despre relația pe care o are cu Mihai Stoica. Cei doi s-au contrat de mai multe ori în timpul acestui an.

„Eu nu am fost certat cu MM, a fost o chestie pe care nu vreau să o mai dezvolt. MM a apărat mereu clubul, dar acum n-a mai avut pe cine să mai apere. Ne-am întâlnit, am vorbit, poate se supără că dau din casă. Comunicarea este foarte bună între suporteri și conducere, suntem ok, este punctul forte.

MM și-a dorit foarte mult aducerea unui antrenor cu pedigree. Am vorbit cu el la telefon și atât de entuziasmat era și spunea ce a discutat cu Edi, ce vor să facă. Le-am spus că este șansa lor să câștige campionatul și eu sper să luăm titlul”, a mai spus Gheorghe Mustață, pentru ProSport.

