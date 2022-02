„Nu e suficient să dai gol cu Dinamo ca să ajungi la Bayern!” Gică Popescu, avertisment pentru „perla” lui Becali

Fostul internațional Gică Popescu este de părere că Tavi, „perla” lui Gigi Becali, mai are mult de muncit până să ajungă la campioana Germania din ultimii zece ani.

„Nu e suficient să dai gol cu Dinamo ca să ajungi la Bayern! Tavi este un jucător foarte bun, cu o perspectivă extraordinară, jucător tânăr cu calități indubitabile, dar nu se ajunge așa ușor la echipele astea mari”, a spus Gică Popescu, pentru PRO TV și SPORT.RO.

100 de milioane este prețul pe care îl cere Gigi Becali pentru a-l ceda pe Tavi Popescu.

„Tavi Popescu, exact cum ați ghicit, e jucător de 100 de milioane. Așa e, sunt mulțumit. E mare jucător. E posibil, i-am zis lui MM, să mi-l fure unul cu 30-40 de milioane acum. Dacă dă 30 de milioane, îl fură acum.

Îl dau dacă îmi dă 30 de milioane, dar dacă îl mai țin doi ani, fără 100 nu-l dau. Dacă sunt unii deștepți și îmi dau 30, nu pot să-l țin. Problema e că echipa fără el are niște probleme cum am avut cu Sepsi. Fără el am avut probleme. E un jucător exponențial. E jucător de echipă mare, e mai important decât Tănase acum”, a spus Gigi Becali la Digi Sport - mai multe detalii AICI.

1,9 milioane de euro este cota de piață a lui Octavian Popescu, conform transfermarkt.com

22 de meciuri, 6 goluri și 3 pase decisive a strâns Octavian Popescu la FCSB în acest sezon, în Liga 1