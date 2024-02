„Nu că nu mai vreau eu, nu mai vor suporterii! Copii fără minte!” Prima echipă care îi „închide ușa” lui Vulturar 

Rapid s-a mișcat serios pe piața transferurilor în această iarnă, iar acum a reușit să mai concretizeze o mutare. Cătălin Vulturar de la Lecce semnează cu gruparea din Giulești, care ar fi plătit aproximativ 700.000 de euro în schimbul său. S-a scris că jucătorul ar putea fi totuși împrumutat la o altă echipă din Superliga pentru a se forma și a prinde cât mai multe minute de joc.

Unul dintre numele apărute este UTA Arad, însă Mircea Rednic a exclus clar această variantă, după declarațiile făcute de tânărul fotbalist.

Mircea Rednic a exclus varianta împrumutului lui Vulturar

Antrenorul arădenilor a vorbit despre posibilul împrumut, excluzând din start ideea, din cauza declarațiilor pe care Cătălin Vulturar le-a făcut în momentul în care a sosit în țară.

„La declarațiile pe care le-a făcut, nu că nu mai vreau eu, nu mai vor suporterii. Ăștia sunt copii fără minte, dar ar trebui să fie ajutați și un pic sfătuiți de impresar. Nu ai voie să spui așa ceva. În primul rând, noi l-am vrut, impresarul lui ni i-a propus și pe Vulturar și pe Dumiter si nu s-a făcut.

Acum văd că cei de la Rapid l-au cumpărat și era vorba de un împrumut, dar eu chiar nu mi-l doresc în situația de față. Plus că am făcut deja două transferuri, am luat doi jucători pe post, deci în momentul de față nu mă interesează. Să stea acolo, să învețe imnul Rapidului. O să aibă concurență, nu cred că antrenorul și l-a dorit, nu l-a dorit.

Asta e, am mai pățit cu un jucător cu care am fost sută la sută că, dacă vine în România, semnează numai cu mine și nu a semnat (n.a. Dorin Rotariu). Vulturar e un jucător bun, dar acolo e concurența mare la mijlocul terenului și avea mai multe șanse aici să joace. Dacă el a ales și a făcut declarațiile pe care le-a făcut, e clar, nu mai am nevoie de el”, a declarat Mircea Rednic conform sportarad.ro.

Prima reacție a lui Cătălin Vulturar după ce s-a înțeles cu Rapid: ”Vă spun sincer

”Mă bucur foarte mult că am această oportunitate şi vin la Rapid cu gândul de a face performanţă şi de a câştiga cât mai multe trofee. Sincer, eu nu ştiu altă echipă interesată în afară de Rapid. Dânşii s-au convins şi le mulţumesc foarte mult.

Da, a fost greu să las Italia, pentru că am legat multe prietenii, dar este următorul pas făcut în cariera mea şi le mulţumesc. Cred că am avut multe de învăţat în aceşti trei ani şi jumătate. Cel mai mult m-am dezvoltat pe parte tactică, dar şi pe plan personal, pentru că acolo voiau să fim oameni, în primul rând, apoi fotbalişti.

(n.r. - s-a vehiculat şi varianta unui împrumut) Eu am semnat cu Rapid. Îmi doresc să fac paci mici, să-mi fac treaba la Rapid şi să avem performanţe excelente. Colegii de la Lecce erau supăraţi, dar fericiţi pentru mine. Mi-au transmis mult succes. Rămâne să învăţ imnul Rapidului”, a spus Cătălin Vulturar.

Lecce va păstra și un procentaj important dintr-un viitor transfer al lui Vulturar, 40%, anunță Pianetta Lecce. Presa din Italia îl numește pe Vulturar "căpitanul lui Lecce din sezonul istoric", făcând referire la stagiunea precedentă, când formația Primavera a realizat surpriza și a cucerit titlul în Italia la nivel de juniori.

La ce echipe a mai jucat Vulturar

Format la UTA Arad, unde a jucat foarte puțin la prima echipă, Vulturar a semnat în octombrie 2020 cu Lecce. La formația Primavera a strâns 109 meciuri, 6 goluri și 11 pase decisive, însă la prima echipă nu a apucat să debuteze, chiar dacă s-a antrenat sau a fost în lot la câteva partide.

5 meciuri și un gol are Vulturar la naționala U21 a României, toate în preliminariile EURO 2025

20 de ani împlinește Vulturar pe 9 martie

400.000 de euro este cota de piață a noului mijlocaș de la Rapid, potrivit Transfermarkt