„Nu am controlat jocul!” Concluziile lui Elias Charalambous după remiza cu U Cluj 

Vicecampioana a făcut un nou pas greșit în lupta pentru titlu și, deși rămâne neînvinsă de cinci etape, a înregistrat o nouă remiză. FCSB a condus din minutul 8, în urma golului marcat de Joyskim Dawa, însă s-a văzut egalată în minutul 26, prin Dan Nistor, care s-a distrat cu apărarea.

Adrian Șut și-a dus din nou echipa în avantaj, în minutul 39, iar vicecampioana părea să se îndrepte spre o nouă victorie, însă Mitrea le-a stricat bucuria cu un gol marcat în minutul 88.

Elias Charalambous: „Nu am fost mai buni!”

Elias Charalambous a vorbit la finalul meciului și a reproșat echipei gafele comise, care au dus la faze periculoase. Antrenorul cipriot s-a arătat conștient de faptul că echipa sa nu a arătat cel mai bun joc luni seară.

„Desigur că nu a fost rezultatul așteptat, am spus de la început că știam că nu va fi ușor. În prima repriză, chiar dacă am condus cu 2-1 cred că nu am fost primii la minge, nu am controlat jocul, nu am controlat mingea, asta a fost cea mai mare problemă. În prima repriză am fost deschiși, am lăsat mult spațiu oponentului.

În a doua repriză am fost mai compacți, chiar dacă nu am fost mai buni în a doua parte, am fost echipa cu ocazii mai mari, când nu finalizezi și nu închizi jocul, există riscul să încasezi un gol. Ne-a costat astăzi, va trebui să devenim mai buni. Important e să ne revenim, cel mai bun lucru e că următorul meci este peste cinci zile, trebuie să ne recuperăm cât mai corect pentru acel meci.

Ultimul gol primit a fost din fază fixă, trebuie să fim mai concentrați. Aveam nevoie să ținem mai mult de minge, am decis să îl băgăm pe Lixandru care se poziționează mai bine, știm că sunt mulți jucători care își pot îmbunătăți jocul. Când începe meciul nu te gândești la ce fac celelalte echipe. Nu a fost o zi bună pentru noi, dar trebuie să continuăm munca.

Suntem oameni, facem greșeli cu siguranță, azi nu am fost în cea mai bună formă, uneori când nu ești în cea mai bună formă, în special echipele care vor să ia titlul ar trebui să câștige meciuri când nu sunt în formă, nu a fost cazul nostru azi”, a declarat Elias Charalambous la finalul meciului.

FCSB rămâne lider în clasamentul Superligii României, având 26 de puncte, cu patru mai multe decât CFR Cluj, care are însă și un meci în minus. Vicecampioana României joacă în următoarea etapă