„Nu accept să fiu folosit în jocul făcut de domnul Becali!” Istvan Kovacs a răspuns după acuzațiile finanțatorului de la FCSB 

Finanțatorul de la FCSB a lansat acuzații grave la adresa lui Istvan Kovacs, după ce în camera VAR, la meciul care l-a avut la centru pe George Găman, s-a aflat fratele arbitrului UEFA, Szabolcs Kovacs. Istvan Kovacs a răspuns acuzațiilor lui Gigi Becali prin intermediul unui comunicat.

Răspunsul lui Istvan Kovacs pentru Gigi Becali

Arbitrul Istvan Kovacs a făcut precizări în legătură cu apartamentele pe care le deține în Cluj, despre care Gigi Becali a spus că proprietățile sunt achiziționate în clădirea de la firma ce îi aparține finanțatorului de la CFR Cluj, Neluțu Varga.

„Admit că dețin două proprietăți în momentul de față în Cluj-Napoca, însă niciuna dintre ele nu a fost cumpărată de la domnul Varga sau domnul Mureșan sau asociați ai celor doi. Ambele au fost achiziționate prin două credite la bancă la care plătesc rate lunare. Voi colabora în orice anchetă demarată, pe linie sportivă sau nu, și voi pune la dispoziție documentele care să demonstreze cele susținute de mine.

Sunt curat și nimeni nu poate demonstra altceva în ceea ce mă privește. Cine susține altceva e un mincinos sau a fost prost informat. Nu am avut niciodată nicio legătură cu CFR Cluj sau cu un alt club din România. Relația mea cu orice conducător sau finanțator de club este una strict profesională! Domnul Becali încearcă să pună presiune pe arbitraj făcând acuzații la adresa mea. Nu voi accepta să fiu folosit în jocul pe care domnia sa îl face.

Totuși, îl asigur pe domnul Becali că nu am nimic împotriva clubului dumnealui, niciodată nu am sugerat nimănui, niciunui coleg, deci nici fratelui meu, să ia decizii împotriva FCSB-ului. Mereu am recomandat tuturor colegilor mei să fie echidistanți și le-am urat tot timpul să fie inspirați și să ia deciziile corecte”, a transmis Istvan Kovacs prin comunicatul postat pe frf.ro.

Gigi Becali: "Din informațiile mele, Istvan are apartament cumpărat în blocul de la firma lui Varga"

Becali este de părere că Szabolcs Kovacs, aflat în camera VAR, l-a influențat decisiv pe centralul George Găman pentru a acorda penalty în favoarea arădenilor.

Mai mult, omul de afaceri susține că Istvan Kovacs, arbitrul mai cunoscut din familie, care nu a fost implicat în partida de la Arad, locuiește într-un apartament din Cluj-Napoca cumpărat chiar de la firma lui Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj, una dintre rivalele lui FCSB în lupta pentru titlu. Becali cere Federației Române de Fotbal să investigheze acest caz.

"La meciul de aseară trebuie comentat doar arbitrajul. L-au câștigat arbitrii. Nu atinge mâna și tu zici că e 11 metri. Nu vezi? S-a împins mâna, da, dar dacă mă lovești cu ceva în piept se duce și mâna din instinct. Chiar dacă a atins mâna, a atins întâi pieptul, o altă parte a corpului și nu e 11 metri. Cică a țipat ăla, Istvan (n.r - se referă la Szabolcs Kovacs, fratele lui Istvan Kovacs). Eu îl întreb pe Istvan dacă mai are ceva nepoți să mă țină toată viața în lovituri d-astea. De când sunt în fotbal, numai belele am avut cu Istvan. Arbitru mare a fost și este și acum, dar când mă arbitrează pe mine greșește, nu mai e mare. Acum mi l-a dat și pe fra-su. De unde l-a scos, bă, din căciulă? Mai are vreun nepot să-l facă arbitru, să fie toți ungurii la mine? Cum să mai iei campionate așa?

Ei, ungurii, au ceva cu mine. Ce au? Eu mă lupt cu CFR-ul. Ei stau la Cluj. Din informațiile mele, Istvan are apartament cumpărat în blocul de la firma lui Nelu Mureșan (n.r - se referă la Nelu Varga, patronul lui CFR Cluj). Trebuie văzut integritatea, Federația cu câți bani l-a luat. Cât e metrul pătrat? 1.800? Cu cât ți l-a dat ție?

N-ai cum! 11 metri și eliminare. Dacă dai 11 metri, cum să joc fotbal? Probabil nu le convenea dacă se duce FCSB prea mult și nu mai are public. Ce să mai vadă lumea fotbal dacă FCSB e detașată? Pe cine să vadă? Pe CFR și Rapid? Ăia de la Rapid n-au nevoie să vadă, se duc 3.000 în Giulești și gata, n-au nevoie la televizor. Dinamo mai are prin țară, dar săraca ce să facă ea? Mai se uită la Craiova, se duc la meci și atât. FCSB, atât! Dacă noi ne detașam, ei ce fac? Nu mai fac fotbal în România", a spus Gigi Becali, marți, la prânz.