„Niște plângăcioși!” Patriche, atac dur la adresa rivalilor după înfrângerea suferită de Dinamo cu FC Argeș

Golurile au fost marcate de Işfan 51' şi Şerban 69' (penalti) pentru FC Argeş, respectiv Ivanovski, în minutul 86 pentru Dinamo.

Patriche, fundașul lui Dinamo care a provocat penaltiul din care piteștenii au marcat golul doi, îl acuză pe Dumitru, adversarul său, că a picat prea ușor în careu.

Patriche: „Niște plângăcioși!”

„Este un rezultat nemeritat, având în vedere ce penalty au primit! Eu eram cu mâinile pe sus, îi spuneam cu portarului că poate să iasă, iar el a intrat în mâna mea și s-a aruncat pe jos. Niște plângăcioși! Ce să mai zic? Asta este... N-a fost niciun duel! El a intrat în mâna mea.

Arbitrul mi-a spus că are dreptate! Eu n-am avut nicio intenție să-l lovesc, doar am stat cu mâinile sus. Am înțeles că și noi am avut gol valabil la Matei", a spus Patriche, după FC Argeș - Dinamo, scor 2-1.

Dinamo a suferit a treia înfrângere consecutivă în campionat. FC Argeş venea după patru etape fără victorie, un egal şi trei eşecuri.

Cum au arătat echipele trimise pe teren de cei doi antrenori

FC Argeş: Greab - Tofan, Turda, J. Miguel, Latovlevici - M. Colli, A. Şerban (Said '82) - Işfan (Tănase '81), Palic (Raynov '46), Dumitraşcu (Dumitru '66) - Fatai (Arias '46). Antrenor: Mihai Ianovschi

Dinamo: Chesneau - Buleică, Ehmann, Patriche, Tomozei (Radu '81) - Pierret, Răuţă (Bani '81) - Borduşanu, C. Matei, Torje - Ivanovski. Antrenor: Flavius Stoican