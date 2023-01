„N-o să înțeleg niciodată!” Reacție fermă după numirea lui Eugen Neagoe pe banca Universității Craiova

Eugen Neagoe, care s-a despărţit la finalul anului trecut de U Cluj, a semnat un contract până în 2024 cu Universitatea Craiova, însă o parte dintre suporteri deja contestă numirea acestuia pe banca echipei din Bănie.

Mihăiță Pleșan (39 de ani), fost mijlocaș al Craiovei, este contrariat de ceea ce i se întâmplă lui Neagoe și susține că antrenorul ar trebui lăsat să-și facă treaba și apoi criticat în funcție de rezultatele pe care le va avea.

„Aș vrea să încep cu un lucru. Am văzut că nici n-a fost instalat și deja a început să fie contestat. Plus comparații între el și Mirel, între el și Reghe... Eu nu cred că trebuie să facem comparații, că fiecare are stilul lui. În primul rând, hai să-l vedem ce poate. Dacă-i dăm în cap din prima, nu rezolvăm nimic. Asta n-o să înțeleg niciodată.

Nici nu se instalează bine un antrenor și gata, toată lumea vorbește. El are inimă de oltean, asta e clar. E născut, crescut aici, știe foarte bine cu ce se mănâncă. Eu cred că acesta este un atu, știe foarte bine ce înseamnă zona, una total diferită față de oriunde altundeva ai juca. Are nebunia ei, are bucuria ei, are supărările ei. Presiunea tribunei e foarte mare, bucuria și tristețea sunt de trei ori mai mari decât în alte părți.

Este un antrenor care, din punctul meu de vedere, are destul de multă experiență. Toate echipele pe unde a fost le-a lăsat puțin mai sus, ceea ce contează foarte mult”, a spus Pleșan, potrivit gsp.ro.

Universitatea Craiova, stagiu de pregătire în Turcia

Universitatea Craiova va efectua un stagiu de pregătire în Antalya (Turcia), în perioada 4-15 ianuarie, în care va disputa trei partide de verificare.

Lotul va efectua deplasarea cu o cursă charter miercuri 4 ianuarie, întoarcerea fiind programată duminică 15 ianuarie, echipa fiind cazată în această perioadă la Kaya Palazzo Resort.

Universitatea va disputa primul meci de pregătire pe 10 ianuarie, cu echipa maghiară Kecskemeti TE, iar pe 15 ianuarie sunt programate două jocuri amicale, cu echipa poloneză Slask Wroclaw şi cu formaţia sârbă Partizan Belgrad.

Universitatea Craiova îl va avea alături în cantonament pe noul său antrenor principal, Eugen Neagoe, fost la Universitatea Cluj.