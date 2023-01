Oltenii l-au transferat pe Alexandru Ișfan de la FC Argeș, iar acum au pus ochii pe Raul Opruț, fundașul lui FC Hermannstadt, în schimbul căruia ar fi oferit 600.000 de euro. Jucătorul a plecat în cantonament alături de sibieni, iar în aeroport a vorbit despre interesul grupării din Bănie, dar și despre obiectivele pe care le are alături de nou-promovată.

Raul Opruț nu ar spune nu unui transfer la Universitatea Craiova

Fundașul sibienilor s-a arătat încântat de un posibil transfer la gruparea care tocmai l-a numit pe banca tehnică pe Eugen Neagoe.

„Principalele mele dorințe ar fi prinderea unui loc de play-off cu Hermannstadt și să fac parte din echipa națională la calificările din martie.

Vă dați seama că mi-aș dori să merg la Craiova, este o echipă de tradiție din România, echipă care se bate an de an la campionat, care participă în preliminariile Conference League. Mi-ar face plăcere să merg la Craiova, dar momentan nu pot să spun nimic despre asta”, a declarat Raul Opruț la plecarea din țară.

Comentând și depunctarea echipei din luna decembrie, când FRF i-a luat 9 puncte lui Hermannstadt, care se afla pe loc de play-off, iar acum a căzut până pe locul 10, Opruț s-a arătat încrezător că TAS ar putea rezolva situația: „Ne-a stricat puțin vacanța, am înțeles că lucrurile se vor rezolva, sperăm să se rezolve, așteptăm decizia TAS și în funcție de decizie vedem ce se întâmplă”.

Ce a spus Marius Măldărășanu despre situația lui Opruț

„Astăzi am auzit că e ziua lui, face 25 de ani și am zis că trebuie să-l vindem repede că altfel nu mai luăm nimic pe el. Nu știu, eu ca antrenor sunt subiectiv, nu aș vrea să plece niciun jucător, acum am fost fotbalist și știu foarte bine ce înseamnă când ai o ofertă foarte bună, mintea pleacă în altă parte. Dacă ar fi să fie bine pentru club și pentru jucător, nu m-aș opune. Și în cazul lui și în cazul lui Paraschiv. Am rămâne subțiri și ar trebui să aducem ceva, dar în perioada din iarnă e foarte dificil”, a comentat și antrenorul.