La plecarea în cantonamentul din Antalya, Turcia, Andrei Ivan a vorbit, printre altele, despre antrenorul Eugen Neagoe și fotbalistul Alexandru Ișfan, noile mutări la Universitatea Craiova din această perioadă de mercato.

Reacția lui Andrei Ivan la adresa noilor veniri de la Universitatea Craiova, Neagoe și Ișfan. Ce a punctat fotbalistul oltenilor

„Este al patrulea an pe care-l încep de ziua mea la Universitatea Craiova. Mereu, de ziua mea, am fost în cantonament. Sunt bucuros că sunt cu echipa și mai puțin că nu sunt cu fata mea și cu soția, dar o să treacă și acest cantonament și o să mă întorc la ele.

(n.r. Un titlu sau un transfer în străinătate?) Sincer, mi-aș dori să câștig titlul cu Universitatea și abia apoi să prind un transfer în străinătate. O să muncim aceste 11 zile în cantonament, am început tare de astăzi, să spun așa, de dimineață. Sper să avem o pregătire foarte bună și să ne reîntoarcem în cantonament mai tari.

(n.r. Despre Alexandru Ișfan) Este din zona mea, nu am jucat cu el niciodată, dar sper să ne înțelegem bine și să demonstrăm că putem să jucăm la Universitatea Craiova. Sper din suflet să fie anul nostru. În fiecare an am spus mereu că acesta e anul nostru, dar nu a fost. Sperăm să muncim cât mai mult în cantonament și să dăm totul pe teren.

(n.r. Despre Eugen Neagoe) Avem un antrenor nou, încă nu l-am cunoscut așa bine pe mister, sper să facă treabă foarte bună la echipa noastră și să dăm totul pe teren”, a spus Andrei Ivan la plecarea în cantonament.

Universitatea Craiova a plecat în cantonament! Unde se vor antrena elevii lui Eugen Neagoe

Jucătorii Craiovei au plecat în cantonamentul din Antalya, Turcia, la fel ca în anii precedenți. Deplasarea o vor face cu un charter miercuri, 4 ianuarie, și se vor întoarce duminică, 15 ianuarie.

Din lot va face parte și noul transfer al trupei din Bănie, Alexandru Ișfan. Fotbaliștii vor fi cazați la Kaya Palazzo Resort și se vor duela cu patru echipe:

10 ianuarie: Universitatea Craiova - Kecskeméti TE (Ungaria)

15 ianuarie: Universitatea Craiova - Śląsk Wrocław (Polonia)

15 ianuarie: Universitatea Craiova – Partizan Belgrad (Serbia)

*Orele încă nu au fost comunicate

În cantonament va ajunge și patronul Universității Craiova, Mihai Rotaru, care a petrecut sărbătorile de iarnă în America.