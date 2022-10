„N-am fost în stare să nu greșim!” Nae Constantin, descumpănit după înfrângerea suferită în prelungiri, cu CFR

Deși era vizibil supărat pentru înfrângerea suferită de echipa sa pe final de meci, Nae Constantin a dezbvăluit că nu și-a certat jucătorii la vestiare, deoarece aceștia au arătat determinare pe teren.

Înfrângerea cu CFR Cluj este cea de-a doua din ultimele trei meciuri pe care petroliștii o suferă în minutele de prelungire, după un insucces similar venit în meciul cu Hermannstadt, scor 2-1.

Nae Constantin: „Nu știu ce aș putea spune!”

„Mi-e greu să-mi găsesc cuvintele, pentru că e a doua oară într-o perioadă relativ scurtă (n.r. - Petrolul pierde pe final de meci)... Habar n-am. Nici nu știu ce pot să zic.

Am muncit mult, ne-am dorit, dar atât am putut în seara asta. Mă așteptam să fie așa: cine greșește primul să piardă meciul. Din păcate am fost noi cei care au făcut asta.

Nu ne rămâne decât să o luăm de la capăt, să muncim, să o luăm de la capăt și pe viitor să nu mai greșim.

Rezultatul final în fotbal se stabilește în urma unor greșeli, iar noi astăzi nu am fost în stare să nu greșim. Nu pot să-mi cert jucătorii, pentru că au muncit. Am intrat în vestiar și erau cu toții cu capul plecat. Le-am spus să-și ridice privirile din pâmânt pentru că ăsta e fotbalul. Important e să învățăm”, a spus Nae Constantin la finalul meciului cu CFR Cluj.

Petrolul a suferit al treilea eşec consecutiv în campionat. CFR are patru victorii la rând, fără gol primit, trei dintre ele pe teren propriu.