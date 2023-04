„N-ai voie!” / „L-a atacat cu talpa pe Yeboah!” Andrei Burcă, pus la zid după declarațiile făcute: „L-a făcut clătită Coman!” 

Ardelenii au trei remize consecutive în play-off, unde se află pe locul al doilea, la patru puncte distanță de liderul Farul și la unul în fața FCSB-ului. CFR Cluj a deschis scorul prin Bîrligea, însă Coman a restabilit egalitatea. Campioana en-titre ar fi putut să câștige, având mari ocazii pe care însă jucătorii lui Petrescu nu au reușit să le concretizeze.

Cea mai mare i-a aparținut lui Yeboah, care a preferat să șuteze în blocajul lui Târnovanu decât să paseze unui coechipier care se afla într-o situație mai bună. Andrei Burcă a avut o reacție extrem de dură la adresa coechipierilor săi după remiza din Gruia și nu s-a sfiit să îi reproșeze gestul egoist lui Yeboah, făcând trimitere și către Krasniqi.

Andrei Burcă, atacat după declarațiile acide făcute

Adrian Ilie și Valeriu Răchită au „taxat” dur declarațiile făcute de Andrei Burcă, venite și în urma unei prestații mai puțin bună a fundașului.

„După meci, tu, unul dintre liderii echipei naționale, ieși și îți ataci colegul și vorbești de meciul cu Craiova. Nici eu n-am înțeles ce-a vrut să spună. E ciudat. Și din cauza asta și oscilațiile din echipă. E unul dintre căpitanii echipei. N-ai voie să-ți ataci colegul! Trebuie să ai un dialog în vestiar”, a declarat Adrian Ilie conform Fanatik.

Nici Valeriu Răchită nu a fost mai 'blând' cu fundașul de la CFR Cluj după declarațiile făcute, criticând prestația pe care a avut-o Burcă în meciul cu FCSB.

„L-a făcut clătită Coman! L-a atacat cu talpa pe Yeboah. În Vest, te omoară în vestiar: ‘Păi, cum, îmi iei mâncarea de la gură?! Mă ataci pe mine?! Suntem profesioniști. Tu spui de mine ca să mă dea afară clubul, să rămân fără serviciu? Vezi-ți tu de pătrățica ta!’.

Cred că și acuma se întoarce de o parte pe alta după ce i-a făcut Coman. A dat vina și pe meciul din tur (n.r.- în sezonul regulat). Că așa a făcut și în tur, n-a dat pasă și au pierdut patru puncte din cauza lui Yeboah, nu au că au luat ei goluri și noroc că a fost Scuffet și a mai scos două-trei”, a adăugat Răchită pentru sursa citată.

Ce a declarat Andrei Burcă după meciul cu FCSB

„A fost un meci disputat între două echipe care se bat la titlu. Am făcut o primă repriză foarte bună și a doua repriză, la fel, până la acea lovitură liberă. Felicitări pentru gol lui Coman, are calitate, dar până atunci am controlat partida evident, puteam face 2-0. După, am avut o șansă la 1-1, ca data trecută când am jucat, Yeboah nu pasează în fața porții. Trebuie să ne dea de gândit, nu trebuie să fim individualiști, doar așa putem triumfa la sfârșitul sezonului.

Și la Craiova, până să ne dea gol, nu au ajuns la poartă, nu au avut o ocazie. Acum, la fel, am controlat meciul și a venit acea execuție fenomenală. Dacă treceam de acea lovitură liberă, nu aveau șanse, i-am simțit în teren. După, au avut altă încredere, ne-am desfăcut mai mult, pentru că voiam să câștigăm partida. Iar trebuie să ne dea de gândit și să vorbim. Nu se poate ca la ultima fază să rămân eu trei contra unu și să aibă acea ocazie. Trebuie să ne refacem și neapărat să facem trei puncte cu Sepsi dacă vrem să mai emitem pretenții la campionat.

Campionatul se joacă, avem meci direct la Farul, ei au acum meci cu FCSB, FCSB o să vrea să câștige. Cred că noi trei am rămas în lupta la titlu. Nu ne mai permitem pași greșiți”, a spus Andrei Burcă la final.