„N-a avut realizări! I-am transmis un singur lucru!” Iosif Rotariu a reacționat după ce Gigi Becali l-a numit 'cauză pierdută' pe nepotul său 

Finanțatorul vicecampioanei a pus tunurile pe jucătorii săi după derby-ul pierdut cu Rapid, iar jucătorul pe care l-a luat la „țintă” este ultimul transfer al său, făcut în urmă cu o lună, Dorin Rotariu (28 ani). Gigi Becali a anunțat că renunță la serviciile fotbalistului pe care tocmai l-a semnat, nemulțumit de cum s-a prezentat în cele patru meciuri primite.

Iosif Rotariu a dezvăluit ce i-a transmis nepotului său

Iosif Rotariu, cel care a intermediat transferul lui Dorin la FCSB, a vorbit despre declarațiile lui Gigi Becali, dându-i dreptate finanțatorului vicecampioanei. Cu toate astea, fostul fotbalist este de părere că nepotul său va mai primi șanse și va putea să își demonstreze calitățile.

„Eu cred că va mai primi șanse la FCSB, așa a fost și cu alți jucători, dar acum domnul Becali are dreptate în privința lui Dorin după ce l-a criticat. El n-a avut realizări în derby-ul cu Rapid și trebuie să demonstreze pe viitor de ce este în stare. Își poate câștiga locul în echipă, iar dacă va juca bine, atunci nu va mai ieși din formația celor de la FCSB.

Mă așteptam să joace mai bine, pentru că eu știu ce calități are. Din păcate, nu-l ajută nici echipa la FCSB. Probabil că Dorin trece și printr-o perioadă de acomodare la noua sa echipă. N-am apucat să vorbim aseară. Azi am vorbit cu el și i-am transmis un singur lucru: să bage capul în pământ”, a declarat Iosif Rotariu la Prosport.

Gigi Becali: ”Pentru mine, Rotariu e cauză pierdută”

„L-am luat pe Rotariu, am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chix. Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult de el, dar degeaba. Trebuie să iau neapărat un atacant acum. Și chiar și un mijlocaș.

Asta e cu Rotariu. Îi dau 8 luni 160.000 de euro și la revedere! Pentru mine, cauza Rotariu e pierdută. Să nu faci nimic o repriză întreagă? Las-o încolo de treabă. Băi, dar nimic?”, a spus Gigi Becali la Fanatik.