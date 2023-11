FCSB și Rapid București s-au întâlnit în a 15-a etapă din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, alb-vișiniii au beneficiat de toate cele trei puncte.

Gigi Becali trage o concluzie și anunță noi transferuri, după eșecul cu Rapid

Astfel, FCSB a ratat șansa de a se distanța de CFR Cluj, cel puțin temporar. Ardelenii se duelează luni seară cu FC Hermannstadt, iar dacă fosta campioană îi va îngine pe sibieni, atunci roș-albaștrii vor pierde prima poziție în clasament.

Gigi Becali, patron FCSB, a susținut o conferință de presă la reședința sa din Aleea Alexandru și a precizat că primul „11” a fost făcut greșit, iar schimbările nu au fost atât de inspirate.

Mai mult, latifundiarul din Pipera a anunțat că în iarnă va aduce întăriri la echipă

„Concluzia e că am făcut echipa greșit, am făcut schimbări și mai proaste. Ăsta e fotbalul, i-am băgat pe Tavi și pe Rotariu. Rotariu mult mai slab decât Compagno și Tavi mult mai slab decât Ovidiu Popescu, am slăbit echipa. Concluzia e că trebuie să luăm neapărat doi jucători în iarnă, e bine că suntem pe primul loc. Asta e concluzia”, a spus Gigi Becali.

FCSB - Rapid București 1-2

Papeau a deschis scorul în minutul 39 al partidei, în urma unei acțiuni formidabile în careul FCSB-ului. Câteva minute mai târziu, Iacob a majorat diferența cu un șut puternic la vinclul porții lui Ștefan Târnovanu (minutul 45+2).

În repriza secundă, Joyskim Dawa s-a înălțat deasupra defensivei adverse și a micșorat diferența, însă FCSB nu a reușit să revină pe tabela de marcaj, iar la capătul celor 90 de minute, Rapid a plecat de pe Arena Națională cu toate punctele.

Echipele de start