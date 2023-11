Furios după meci, Gigi Becali, patronul vicecampioanei, a anunțat schimbări la echipă și a menționat numele lui Dorin Rotariu (28 de ani), transferat în urmă cu mai puțin de o lună la FCSB.

Rotariu a prins patru meciuri, dar nu a reușit să-l impresioneze pe omul cu banii de la FCSB, astfel că va fi trecut pe ”linie moartă”, lasă de înțeles Becali, care l-a numit ”cauză pierdută” pe fostul dinamovist.

Gigi Becali: ”Am pierdut bani!”

Oricum, Becali i-a oferit lui Rotariu un contract valabil până în vară, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane, dar patronul vicecampioanei trece deja banii din contractul atacantului la ”pierduți”.

„Am pierdut bani! Așa am făcut socoteala, 160.000 pierd și gata. Am luat în calcul cel mai rău. I-am pierdut! Nu e jucătorul pe care l-am știut. N-are rost să vorbim de Rotariu, asta e treaba”, a spus Gigi Becali.

Dorin Rotariu, vândut de Dinamo pentru 2,2 milioane de euro

Campioana Bulgariei, Ludogoreț, l-a transferat pe Rotariu în iulie 2021, după ce și-a încheiat contractul cu Astana, oferindu-i un contract pe trei ani. După doar jumătate de sezon, atacantul a fost cedat temporar în Grecia, la Atromitos, unde a marcat patru goluri în 42 de apariții.

Crescut de Poli Timișoara, Rotariu a fost vândut în 2013 la Dinamo, pentru 1,1 milioane de euro. Formația din Ștefan cel Mare l-a cedat trei ani și jumătate mai târziu la Club Brugge, pentru 2,2 milioane de euro. Atacantul a mai evoluat pentru formații precum Mouscron sau AZ Alkmaar.