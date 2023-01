Eugen Neagoe a fost deja prezentat la Universitatea Craiova, în cadrul unei conferințe de presă unde, printre altele, a vorbit despre unul dintre jucătorii de la trupa de pe „Ion Oblemenco”.

„Mi-aș dori din suflet!” Jucătorul așteptat de Eugen Neagoe cu sufletul la gură la Univesitatea Craiova

Ștefan Vlădoiu a fost împrumutat de olteni la 'U' Cluj, unde a bifat 13 apariții până în acest moment în actuala stagiune a Superligii, fiind jucătorul pe care Eugen Neagoe și-l dorește extrem de mult la echipă.

Însă, Vlădoiu va trebui să rămână la ardeleni până la finalul lui iunie 2023, până când expiră înțelegerea dintre Universitatea Craiova și 'U' Cluj de împrumut.

„Mi-aş dori din suflet să revină la Craiova, dar nu cred că există această posibilitate. el este împrumutat până în vară. Eu am insistat foarte multe la U Cluj să îl aducem, este un jucător valoros, cu siguranţă va reveni aici şi trebuie să revină mai puternic. Chiar am vorbit cu el în ajun şi i-am spus că îmi pare rău că nu putem să îl aducem acum, dar din vară Vlădoiu va face parte din lotul nostru”, a spus Eugen Neagoe.

Ce a spus Eugen Neagoe când a fost întrebat dacă îi va aduce titlul lui Mihai Rotaru

„Am mai vorbit cu domnul președinte și cu foștii mei colegi, am ținut mereu legătura cu ei. Am evitat să mă autopropun. Mi-aș fi dorit când nu aveam echipă să vin la meciurile Craiovei, dar am vrut sa evit anumite polemici. Am revenit acasă cu mare plăcere și sper să reușim împreună.

Nu am promis nimănui nimic, dar îmi doresc să ajungem să discutăm despre titlu. Îmi doresc să reușim, să aducem titlul în Bănie și voi da totul ca echipa să joace frumos. Avem nevoie de susținere. Îmi doresc din suflet ca suporterii să revina la stadion, să fie aproape de echipă. Când fanii vin în număr mare, echipa are o viteză în plus”, a declarat antrenorul la conferință.