Antrenorul român se află la Al-Raed din iulie 2022. Până acum, Marius Șumudică a bifat 31 de partide la cârma arabilor, înregistrând o medie de 1.10 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

„Mi-ar face mare plăcere”. Marius Șumudică a spus unde și-ar dori să antreneze în România

Marius Șumudică a vorbit despre campionatul României și a remarcat faptul că i-ar plăcea să o antreneze pe Petrolul Ploiești, unde Marian Copilu e acționar și președinte.

„Mie-mi face plăcere să lucrez cu oameni care au avut încredere în mine și mă respectă. Iar Marian Copilu este unul dintre cei mai buni președinți cu care am lucrat, împreună cu Dani Coman. E clubul lui, a plătit niște bani și e numărul 1 în momentul de față.

Nu se pune problema acum, mai ales că au antrenor și eu sunt sub contract, dar mi-ar face mare plăcere să lucrez în viitor cu Marian Copilu. Repet, nu se pune problema anul ăsta. Am mai avut ofertă de la Petrolul, am vorbit cu liderii de galerie de acolo și aș fi fost primit ok”, a spus Marius Șumudică, potrivit DigiSport.

Cu Marius Șumudică pe banca tehnică, Al-Raed a încheiat ediția 2022/23 a primului eșalon din Arabia Saudită pe locul 10 cu 34 de puncte. În consecință, clubul a adunat nouă victorii, șapte rezultate de egalitate și 14 înfrângeri.

Cariera de antrenor a lui Marius Șumudică

Marius Șumudică, de-a lungul carierei, le-a antrenat pe Rocar, Inter Gaz, Progersul, Farul Constanța, Gloria Bistrița, Rapid, AO Kavala, Astra, FC Brașov, FC Vaslui, 'U' Cluj, Al-Shaab, Concordia, Kayserispor, Al-Shabab, Gazisehir, Rizespor, CFR Cluj, Malatyaspor și Al-Raed.

Cele mai multe apariții bifate la câmra unei echipe a fost în perioada aprilie 2015 - iunie 2017, când a dirijat-o pe Astra Giurgiu. Atunci, Marius Șumudică a strâns 110 jocuri și a înregistrat o medie de 1.73 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate, Transfermarkt.