„Mi-a fost ușor să mă integrez!” Alex Băluță, încrezător după primul meci oficial la FCSB 

Vicecampioana României s-a impus datorită golurilor marcate de Miculescu, Coman din penalty și Edjouma, în timp ce pentru gazde a marcat Sidibe din penalty. FCSB a pornit astfel cu cele trei puncte în startul sezonului, care aduc un moral bun pentru etapa următoare, când joacă derby-ul cu Dinamo.

Alex Băluță a fost titular și folosit pe o poziție inedită. Fotbalistul transferat în această vară a jucat pe poziția de vârf, surprinzător deoarece în foaia de joc postul era ocupat de David Miculescu. Aflat la debut, Băluță a fost schimbat în minutul 71 și înlocuit cu Ovidiu Popescu, după o prestație solidă.

Ce a declarat Alex Băluță după debutul oficial la FCSB

Fotbalistul a vorbit la finalul partidei, bucuros de debutul cu victorie în noul sezon. Întrebat despre postul pe care a evoluat, Băluță a punctat că s-a integrat rapid și că poate juca pe oricare post de la mijloc în sus.

„Mă bucur că a fost un debut cu dreptul pentru noi, sunt importante cele trei puncte, nu contează împotriva cui jucăm, m-am gândit foarte puțin, pentru mine era important ce trebuie să arăt eu pe teren și sunt mândru, bucuros că am reușit să luăm cele trei puncte.

Acum cinci ani am jucat la Craiova nouă fals, nu e o poziție nouă, noi nu venim cu foarte multe centrări, suntem o echipă căreia îi place să combine și asta mă ajută foarte mult. Cei de la Craiova au lăsat spații foarte mari, noi am reușit să le abordăm așa cum trebuie, pot juca pe orice poziție de la mijloc în sus, sunt pregătit acolo unde Mister decide că voi juca.

Am văzut tot timpul comentariile după meciuri, ai grijă că vei fi scos foarte repede, nu m-am gândit la asta, dacă m-aș fi gândit sunt sigur că aș fi fost scos cu siguranță. Nu e nicio teamă, am căpătat o oarecare experiență, asta mă ajută foarte mult acum, am încercat să ascult ce mi-au transmis antrenorii de pe margine și cred că am făcut-o foarte bine, atât individual cât și pentru echipă, asta contează cel mai mult.

Mi-a fost ușor să mă integrez, îi cunosc pe majoritatea dintre băieți, au o calitate foarte bună, știam cum joacă, că le place cu mingea să intre în combinații, mă ajută, îmi place că exploatează calitățile mele. Sunt sigur că voi face meciuri și mai bune decât acesta.

(n.r. despre meciul cu Dinamo) Ne concentrăm pe jocul nostru, au o echipă destul de bună pentru că au reușit să promoveze, sunt închegați și cred că va fi un derby foarte plăcut. Pentru mine e indiferent unde vom juca, aștept să fie plin stadionul, să dăm totul și să aducem cele trei puncte”, a declarat Alex Băluță la finalul meciului.

Pentru FCSB urmează meciul de pe teren propriu, cu Dinamo. În cursul zilei de luni, este de așteptat ca vicecampioana să comunice oficial stadionul pe care se va disputa partida.

Acum, după ce varianta unei reveniri pe stadionul din Ghencea a intrat în impas, cel mai probabil meciul va fi găzduit de Arcul de Triumf sau de stadionul din Târgoviște.

De partea cealaltă, FCU Craiova se va deplasa pe terenul celor de la Sepsi în etapa următoare.