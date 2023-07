„Nu le-am dat nicio șansă!” Florinel Coman, discurs de lider după victorie! Ce a spus despre schimbare 

Vicecampioana României a început cu dreptul noul sezon al Superligii, câștigând deplasarea cu FCU Craiova. Scorul a fost deschis rapid la Târgu-Jiu, prin David Miculescu, cel care a marcat cu un șut direct după o centrare a lui Florinel Coman din corner. Coman și-a trecut numele în dreptul marcatorilor în minutul 17, cu o execuție din penalty.

Oaspeții au mai marcat o dată prin Malcom Edjouma, care a înscris din pasa lui Cordea. Oltenii au redus din diferență prin Sidibe, care l-a învins pe Târnovanu din penalty.

Florinel Coman: „Nu am început campionatul cu victorie de trei ani!”

Florinel Coman a vorbit la finalul meciului, mulțumit de rezultatul obținut de echipă și de prestația de duminică seară. Schimbat la pauză, fotbalistul a dezvăluit care a fost motivul pentru care a fost înlocuit și a comentat și prestația lui Alex Băluță, care a jucat vârf.

„Le-am făcut pe toate, am și ratat o ocazie imensă, puteam să ne desprindem, a fost un joc bun, pe o căldură infernală, chiar am simțit-o...important este că a ieșit bine, am marcat trei goluri. Nu am mai început campionatul cu o victorie cred că de trei ani.

Nu le-am dat nicio șansă, ne-am simțit puternici, am simțit din primul minut că suntem peste ei, din toate punctele de vedere. Cred că victoria ne va da mare încredere, mai ales că urmează derby.

La acel penalty am căzut prost, am simțit o durere la spate, sper ca în două zile să fiu OK. A fost mai bine să ies, am vorbit cu Elias și am spus că e mai OK să ies. (n.r. Alex Băluță pe post de vârf) Asta am antrenat în cantonament, știam că Andrea nu poate evolua, am pregătit meciul cu Băluță acolo de două săptămâni, îl felicit, a jucat foarte bine. A făcut un meci foarte bun, nu doar el, toată echipa a jucat foarte bine.

Trebuie să mai creștem, e primul meci, au fost greșeli, dar vrem să ne îmbunătățim jocul. Până să avem primul meci în Conference, urmează încă o etapă, un derby. Nu ne afectează deloc problema stadionului, suntem cu gândul la meci, nu contează unde jucăm, am jucat și anul trecut pe alte stadioane, pentru noi era bine să jucăm pe Arenă, dar asta este situația.

Eu sunt mulțumit de ce am jucat astăzi, mulțumit per total, dar știam că voi face un meci bun, m-am pregătit foarte bine, nu am omis nimic în această săptămână, sunt puternic mental, m-au ajutat și colegii. Sper ca din următorul meci să jucăm în Ghencea”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului.

Pentru FCSB urmează meciul de pe teren propriu, cu Dinamo. În cursul zilei de luni, este de așteptat ca vicecampioana să comunice oficial stadionul pe care se va disputa partida.

Acum, după ce varianta unei reveniri pe stadionul din Ghencea a intrat în impas, cel mai probabil meciul va fi găzduit de Arcul de Triumf sau de stadionul din Târgoviște.

De partea cealaltă, FCU Craiova se va deplasa pe terenul celor de la Sepsi în etapa următoare.