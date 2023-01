După meci, Florinel Coman a vorbit despre evoluția colegilor săi și a evidențiat faptul că Denis Alibec l-a faultat primul pe Joyskim Dawa, în ce privește acțiunea din minutul 90 când stoperul FCSB-ului a văzut cartonașul roșu în urma unei deposedări neregulamentare din preajma careului.

„Meriți să fii titular?” Florinel Coman a oferit răspunsul

„Un meci foarte greu, cu o echipă care se bate la campionat, părerea mea, cu jucători tineri și valoroși, care știu să gestioneze anumite faze. Cum s-a întâmplat și în acest meci.

Da, nu știu. Nu știu ce să zic. Am văzut fazele și părerea mea e că... În primă fază la Alibec, îl faultează pe Tamm, îl trage de tricou, îl dezechilibrează, iar atunci Tamm a dat în el și a luat acel cartonaș.

Mă bucur că am reușit să ajut echipa. Trebuia să deblocăm tabela, cum am și făcut-o, dar din păcate nu am reușit să ținem de rezultat. Un meci pierdut, am condus, aveam speranțe că putem marca de mai multe ori, dar a venit acea execuție a lui Alibec și asta a fost.

(n.r. Meriți să fii titular?) Nu știu, nu depinde de mine. Mă antrenez bine, avem un vestiar unit, suntem fericiți, nu contează cine joacă, contează să acumulăm puncte. Un duș rece, care sper că ne-a trezit”, a spus Florinel Coman după meci.

FCSB - Farul Constanța 2-3

Andrei Cordea a deschis scorul imediat după pauză (minutul 47), dintr-o acțiune de vis creată de Florinel Coman. Denis Alibec a restabilit, ulterior, egalitatea executând o lovitură liberă în mare stil (minutul 56).

Finalul a fost categoric al Farului. Omrani a respins o minge în mod eronat, iar Șut a deviat în proprie poartă (minutul 90+5). Borza a prins, un singur minut mai târziu, un interior fantastic și l-a executat pe Târnovanu.

Trupa de la nivelul mării a reîntors, în acest sens, soarta meciului și a plecat din confruntarea de pe Arena Națională cu toate cele trei puncte revenind, cel puțin temporar, pe prima poziție în clasamentul Superligii.