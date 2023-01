„Mai poți?” Răspunsul lui Ciprian Deac la 36 de ani

După meci, Ciprian Deac a vorbit despre meciul de pe Stadionul „Anghel Iordănescu”, evidențiind faptul că adversarii au așteptat contraatacurile pentru a-și dezvlănțui puterea ofensivă.

„Mai poți?” Răspunsul lui Ciprian Deac, 36 de ani

Întrebat când va veni momentul retragerii, fotbalistul a precizat că în clipa în care nu mai simte plăcere pe suprafața terenului, atunci va flutura steagul alb și se va retrage din sportul rege.

„Am observat încă din primele minute că au făcut un joc de așteptare, ne-au așteptat, s-au închis. Au așteptat să joace pe contraatac. Era clar că nu va fi un meci deschis. Cine marchează, câștigă primul meciul.

Ne bucurăm că am câștigat cele trei puncte și că am revenit pe primul loc. Eu cred că încă nu suntem la potențialul maxim. Cel puțin eu nu simt că sunt așa bine. Mai am ceva dureri. Aștept să fiu 100% apt de joc.

Sincer, când stau să mă gândesc că se apropie finalul carierei, mă trec niște fiori. Iubesc prea mult acest sport și încerc în fiecare zi să dau totul pentru acest sport. Iubesc ce fac, vin la antrenament cu plăcere. Atât timp cât nu mai am plăcere, o să ridic mâna sus și o să-i las pe cei tineri.

Sunt jucători tineri în care eu îmi pun speranțele și știu că vor face pasul la echipe mai mari. O să fie patru-cinci echipe care se vor bate la campionat. V-am spus tot timpul, bătaia la titlu se joacă în play-off. Acolo, orice victorie, orice înfrângere se simte în clasament”, a spus Deac la finalul meciului.

FC Voluntari - CFR Cluj 0-1

CFR Cluj a revenit pe primul loc, cu 50 de puncte, la două puncte distanță de urmăritoarea Farul, după 23 de etape, în timp ce FC Voluntari rămâne pe locul nouă, cu 26 de puncte și fără victorie de patru etape.

În următoarea etapă, CFR Cluj va disputa derby-ul cu FCSB, iar în cazul unei victorii se poate distanța la 12 puncte de vicecampioană. FC Voluntari va avea un alt examen dificil, în Giulești, cu Rapid.