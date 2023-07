„M-a sunat Nico. I-am spus să mă scoată de pe orice listă!” Antrenorul care a refuzat Rapidul înainte de numirea lui Bergodi

Înaintea, însă, ca principalul finanțator de la Rapid, Dan Șucu, să anunțe că s-a înțeles cu antrenorul italian, Daniel Niculae l-a sunat pe Daniel Pancu (45 de ani) să-i verifice disponibilitatea, însă s-a lovit de refuzul acestuia.

„Pancone” a dezvăluit că a exclus din start o posibilă colaborare cu giuleștenii, deoarece, în momentul de față, își dorește să continue colaborarea cu Federația.

„M-a sunat Nico. I-am spus după 10 secunde să mă scoată de pe orice listă, că nu sunt disponibil pentru nicio echipă de club în momentul de față.

Sunt concentrat să lucrez în Federație acum. Dacă nu va fi să fie, asta este, dar am cursurile pentru Licența Pro, că am suferit din punctul ăsta de vedere, am avut propuneri din străinătate, dar fără Licența Pro nu te ia nimeni în considerare”, a spus Daniel Pancu, potrivit Digisport.

Cristiano Bergodi a semnat pe două sezoane cu Rapid

Antrenorul italian Cristiano Bergodi a semnat, luni (10.07.2023), un contract valabil două sezoane cu FC Rapid.

După ce tehnicianul Adrian Mutu a părăsit echipa pentru a prelua formaţia Neftci Baku din Azerbaidjan, conducerea FC Rapid a avut două variante de antrenor, Cristiano Bergodi şi Marius Şumudică. Italianul a fost preferat de oficialii giuleşteni, acţionarul majoritar Dan Şucu explicându-şi decizia prin „stilul ofensiv” arătat de echipele antrenate de acesta, dar şi prin „atitudinea echilibrată şi discursul elegant şi competent” arătate de Bergodi.

În carieră, Cristiano Bergodi a mai antrenat formaţii ca CFR Cluj, Modena, Pescara, Brescia, Sassuolo, FCSB, Universitatea Craiova sau Sepsi OSK, cu aceasta din urmă reuşind să obţină trei trofee în ultimele două sezoane: două Cupe ale României şi o Supercupă a României.

De asemenea, el se află la al treilea mandat la Rapid, după cele din sezoanele 2007-2008 şi 2014-2015, în primul dintre ele reuşind să cucerească Supercupa României.

Cristiano Bergodi va debuta oficial pe banca Rapidului vineri 14 iulie, chiar împotriva fostei sale echipei, Sepsi OSK, în prima etapă a noului sezon din Superliga României.