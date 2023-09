„M-a întrebat nea Vali dacă am făcut control la inimă!” Marius Măldărășanu, savuros după remiza cu FCSB 

Cele două echipe și-au împărțit punctele la capătul meciului de pe Stadionul Municipal din Sibiu. Gazdele au deschis scorul, prin Balaure, după o eroare în defensiva vicecampioanei României, însă avantajul de pe tabelă a rezistat până în minutul 31, când Andrea Compagno a egalat din penalty-ul pe care l-a scos tot el.

FCSB a trecut în avantaj pe tabelă, la două minute de la startul reprizei secunde, după golul lui Andrea Compagn, însă oaspeții au rămas în inferioritate în minutul 60, când Joyskim Dawa a văzut roșu direct, iar Hermannstadt a primit penalty. Daniel Paraschiv nu a reușit să transforme lovitura de pedeapsă, dar s-a repliat pe respingerea lui Târnovanu și l-a învins pe portar.

Marius Măldărășanu, gata de duelul cu Petrolul: „Frate-frate, dar brânza e pe bani!”

Marius Măldărășanu a vorbit la finalul meciului, mulțumit de remiza obținută de echipa sa, dar și de ocaziile avute în fața liderului din clasament. Antrenorul i-a lăudat pe fotbaliștii vicecampioanei și a dezvăluit ce dialog a purtat cu președintele de la FCSB, Valeriu Argăseală, la finalul meciului.

Tehnicianul sibienilor a fost întrebat și despre duelul din următoarea etapă cu Petrolul Ploiești, echipă la care a crescut, și a spus că, deși se va lovi de o atmosferă ostilă, își dorește victoria.

„S-au făcut greșeli, jocul, presiunea făcută. Să ai atâtea ocazii într-o repriză, cu echipa de pe primul loc, care se bate la campionat, asta nu poate decât să te bucure. Pe începutul reprizei a doua am primit gol pe greșeală la jumătatea terenului, dar mă bucur că au revenit din punct de vedere mental. Chiar dacă au rămas în 10 oameni, oricând, la ce calitate au puteau crea ceva, voiam să îl bag pe Fonseca, dar m-am bazat mai mult pe Gabi Iancu, Petrescu. Pot spune că este un punct care se aude în clasament.

Prin prisma primei reprize, parcă meritam mai mult, dar rezultatul e echitabil ținând cont de adversar. Era normal să avem ocazii, a intrat și Florinel Coman, unul dintre cei mai în formă jucători din campionatul nostru, care poate crea oricând probleme, Olaru, care are o încredere foarte mare în el, nu vreau să îi enumăr pe toți, dar jucători de calitate, care pot oricând crea ceva. Și noi cred că am făcut încă un joc bun, cu multe ocazii, cum place publicului. Vorbeam cu nea Vali Argăseală, mă întreba dacă am făcut un control la inimă și i-am zis că nu am făcut niciunul de când m-am lăsat de fotbal, dar cred că e cazul să merg, să stai în tensiunea asta, na, poți găsi ceva. Sper să nu.

Sezonul trecut e istorie, consider că avem un lot mult mai bun, echilibrat și numeric și valoric, cred că puteam avea mai multe puncte în clasament. Special pentru că, normal, sunt de acolo, acolo mi-am început cariera ca fotbalist, dar frate-frate, brânza e pe bani. O parte a suporterilor m-au tot înjurat, eu venind adversar ca antrenor, i-am încurcat, dar mi-am făcut datoria. Asta e viața, ajung împotriva Petrolului din postura de adversar și sper să câștig”, a declarat Marius Măldărășanu la finalul meciului.

În urma remizei, FC Hermannstadt se află pe locul cinci în clasament, cu 13 puncte obținute în 9 meciuri jucate, la egalitate cu Petrolul Ploiești. Cele două se duelează pe arena „Ilie Oană” din Ploiești în etapa următoare.