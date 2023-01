„Lasă-mă, frate, să plec acasă!” Reacție dură a lui Bănel Nicoliță după ce Gigi Becali l-a schimbat pe Deian Sorescu 

Singurul gol al meciului a fost marcat de Billel Omrani, în a doua repriză. Partida de la Sibiu a marcat și debutul lui Deian Sorescu în tricoul roș-albaștrilor, fotbalistul fiind trimis titular la primul meci din acest an.

Jucătorul împrumutat de la Rakow a trăit „experiența FCSB” la maximum, în contextul în care a fost înlocuit la pauza meciului cu Valentin Crețu. Prestația lui Sorescu a fost una ștearsă, însă nu departe de nota echipei în prima parte a jocului.

Bănel Nicoliță, indignat de schimbarea lui Deian Sorescu

Schimbarea lui Deian Sorescu a stârnit indignare, în contextul în care jucătorul se afla la primul său meci și nu a primit mai multe minute pentru a se acomoda. Bănel Nicoliță a reacționat dur, criticând decizia luată de Gigi Becali.

„Eu as fi foarte dezamăgit. Dacă eram la FCSB și mă scotea după primele 45 de minute. După câte eforturi faci să mă aduci, să mă scoți după 45 de minute? Lasă-mă, frate,să plec acasă!”, a declarat Bănel conform Fanatik.

Deian Sorescu s-a sufocat la debutul pentru FCSB

„Mă bucur că am câștigat, asta era cel mai important. Știam de la început că va fi un meci de luptă, știam că Sibiul se va apăra și au scos, din ce am înțeles, în prima parte a campionatului rezultate bune cu echipele de pe primele locuri. Ne bucurăm că am câștigat cu 1-0 și suntem în luptă acolo sus.

M-am simțit bine, puțin sufocat la început, dar a fost bine. Mai trebuie să învăț unele chestiii cu care echipa e obișnuită și, cu siguranță, voi fi mai pregătit. (n.r. dacă a primit justificări că a fost schimbat la pauză). Nu am apucat să vorbesc, toți suntem bucuroși că am câștigat. V-am spus, știam că va fi un meci greu, asta ne bucură.

Am fost primit foarte bine, nu mă așteptam. Cu mulți băieți am jucat, am fost rivali, cu mulți am fost colegi la națională. Am fost primit foarte bine și asta mă bucură foarte tare. M-a chemat deja galeria, am fost primit bine și de suporteri, am cântat alături de ei. Mă bucur că am fost primit bine și respectat”, a declarat Deian Sorescu la finalul meciului cu FC Hermannstadt.



