„La FCH am realizat lucruri frumoase!” Anunțul lui Dani Coman după ce s-a scris că pleacă de la Hermannstadt

Recent s-a scris că Dani Coman se va despărți de gruparea sibiană, urmând să devină președinte la FC Argeș, grupare retrogradată în Liga 2 la finalul acestui sezon, după ce a pierdut barajul cu Dinamo, scor 5-8. În urma informațiilor, Hermannstadt a anunțat, prin intermediul unui comunicat, care este situația fostului portar.

Dani Coman rămâne la FC Hermannstadt

În comunicatul atașat există și declarația lui Dani Coman, care a anunțat că va rămâne alături de FC Hermannstadt, arătându-se recunoscător pentru interesul pe care oficialii lui FC Argeș l-au arătat către el.

„De regulă, clubul nostru nu comentează zvonuri sau plăsmuiri (iluzorii), însă de această dată vom face o excepție. Vă transmitem aici câteva gânduri din partea președintelui nostru, domnul Dani Coman

'Chiar în aceste clipe mă aflu în Bolu, Turcia, în cantonament, alături de A.F.C.Hermannstadt, adică lângă echipa la care activez în calitate de președinte executiv. Pentru mine consecvența și continuitatea sunt două principii după care mi-am ghidat cariera de sportiv și de conducător. La FCH am realizat lucruri frumoase, am construit o echipă capabilă să se bată de la egal la egal cu "granzii" campionatului, ba chiar să-i învingă. Așa că nu intenționez să renunț la acest drum pe care am pornit și apoi repornit, plus că mai avem multe fapte bune de împlinit. Le mulțumesc celor de la F.C.Argeș pentru toată atenția pe care mi-o acordă și le doresc mult succes în viitorul sezon! Dacă pot să-i ajut cu sfaturi și sugestii constructive, o fac cu tot dragul, însă toată atenția și munca mea sunt 100% pentru A.F.C.Hermannstadt'”, se arată în comunicatul postat de sibieni.

Născut la Ștefănești, Dani Coman și-a început cariera de fotbalist la FC Argeș, acolo unde a evoluat în două perioade, 1997-1999 și 1999-2005.

După FC Argeș, Dani Coman a mai evoluat pentru Rapid, FC Brașov, FC Vaslui și Astra Giurgiu.

Ca portar, Coman are în palmares trei Cupe ale României și două Supercupe.