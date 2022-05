Kylian Mbappe (23 ani) este subiectul principal în fotbalul mondial. Francezul a fost ademenit un salariu anual de 50 de milioane de euro pe sezon, plus un bonus de 120 de milioane de euro pentru a semna prelungirea angajamentului cu PSG. Totodată, în urma acestei tranzacții a beneficiat și AS Monaco. Fostul club al atacantului, atunci când l-a cedat pe Parc des Princes, a avut stipulat în contract că dacă Mbappe semnează prelungirea contractului sau e vândut la altă echipă, AS Monaco să încaseze 35 de milioane de euro.

Ceea ce s-a și întâmplat, pentru că superstarul a ales să nu meargă gratis la Real Madrid. Iar Ciprian Marica (36 ani) a mărturisit că în ianuarie 2004, când a fost cumpărat de către Shakhtar Donetsk cu 5 milioane de euro, a beneficiat de 1,5 milioane de euro, pentru că Dinamo nu a dorit să-i mărească salariul.

Ciprian Marica: „Trebuie să fii inteligent, lucrurile astea se practică”

„Trebuie să fii inteligent, lucrurile astea se practică. Îmi aduc aminte că am beneficiat și eu de bonificație, asta pentru că la Dinamo nu au vrut să-mi dea mai mult de 200 de dolari pe lună. Și zice taică-meu: 'Băi, dacă nu vreți să îi dați mai mult de 200 de dolari pe lună, măcar să îi dați 30% din următorul transfer', 'Da, bă, nea Marica, dăm! Nicio problemă'. Uite așa am beneficiat și eu de o bonificație la momentul respectiv.

Țineau foarte mult la bani. Eram și eu și Mitea, mai mulți jucători tineri. Atunci când am ajuns la 15 ani Dinamo ne-a propus să semnăm. Mie mi-a ieșit bine”, a declarat Ciprian Marica la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.