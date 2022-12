„La Cordea sunt și alte probleme!” Noi detalii despre forma slabă a fotbalistului de la FCSB 

Roș-albaștrii au reușit să își revină după startul slab de sezon, astfel că au urcat pe locul trei, la șase puncte distanță de CFR Cluj și la șapte de liderul Farul Constanța. FCSB a început să obțină puncte după plecarea lui Nicolae Dică, în urma înfrângerii cu U Cluj, scor 1-2.

Cu toate astea, de atunci unul dintre jucătorii de bază ai startului de sezon, care a impresionat cu prestațiile sale, nu s-a mai regăsit. Andrei Cordea (23 ani), numit titular indiscutabil de Gigi Becali în urmă cu câteva luni a marcat ultimul său gol în noiembrie, în duelul cu Rapid, scor 3-1.

De atunci, jucătorul și-a pierdut locul în echipa de start, iar patronul l-a criticat pentru prestațiile sale, însă există o explicație pentru forma sa.

Detalii despre forma lui Andrei Cordea

Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei României, a vorbit despre situația lui Andrei Cordea, dezvăluind că jucătorul are probleme medicale cu care se confruntă de o perioadă.

„La Cordea sunt şi alte probleme. El are nişte probleme medicale de ceva timp încoace. De asta mă bucur că vine pauza asta, nu sunt probleme grave, dar care îl impedicau.

Calitatea lui principală este unul la unu pentru că driblează exceptional. Având problema asta nu mai poate să fie 100% ... nu mai poţi să îţi scoţi în evidenţă calitatea 100%.. Mai ales pe un teren ca la Ploieşti, acolo el practic şi-a pierdut atuul”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.

două milioane de euro este cota lui Andrei Cordea conform Transfermarkt.

8 goluri și 5 assist-uri a reușit fotbalistul în 32 de meciuri jucate pentru FCSB în acest sezon.

Gigi Becali îi avertizează pe Andrei Cordea și Andrea Compagno

Finanțatorul FCSB-ului și-a avertizat jucătorii în intervenția pe care a avut-o la „Ora exactă în sport”, dorind să evidențieze că după meciul bun făcut de Billel Omrani și David Miculescu prezențele în teren ale lui Andrei Cordea și Andrea Compagno ar putea fi amenințate.

„Sunt manager general acum. El stă și pe bancă (n.r. Leo Strizu), eu nu am dreptul să stau pe bancă. Se vede mai bine jocul de sus. Eu vreau să vorbesc despre echipa mea, pentru ce să mă bag în treburile altora, de sărbători, zic o vorbă care nu le convine, nu vreau să supăr pe alții.

Îmi văd de treaba mea, de echipa mea, sunt mulțumit în pare parte, dar de viteza de joc, Cordea să paseze și să dribleze doar în bandă, când e unu contra unu și Oaidă să paseze mai repede, atât. Nu mă apuc să zic de jucători de 30 de ani, vorbesc de jucători de la care am pretenții. O să avem o problemă care e pozitivă, dar mai am o problemă, Compagno și Cordea mai au o problemă, au concurenți care nu știm care e mai bun, aseară ce am văzut la Omrani, deja am văzut alt jucător. Când a venit la noi nu mai jucase de mult, și-a revenit acum, e jucătorul pe care l-am cunoscut tot timpul și Cordea are o mare problemă, David Miculescu are 21 ani, l-am luat să fac bani și când a intrat Miculescu s-a văzut, o să fie o problemă și pentru ei.

Ce să fac, mai zic și eu, poate mă aud ăia și poate mă cred”, a declarat Gigi Becali la PRO Arena.