”Am dat o hârtie”. Gigi Becali, ”pași înainte” pentru transferul lui Andrei Cordea! Unde ar putea ajunge internaționalul

Gigi Becali a anunțat recent că a cerut nu mai puțin de cinci milioane în schimbul jucătorului transferat de la Academica Clinceni. Patronul FCSB este în negocieri cu o echipă din America, așa cum a anunțat în ultima sa declarație.

Andrei Cordea poate pleca de la FCSB!

„Cu Cordea, să vedem ce va fi. De la americani sunt şanse. Am dat o hârtie, să vedem ce va fi”, a spus Gigi Becali, pentru AS.ro.

Cordea a marcat de opt ori pentru FCSB, în toate competițiile, cifră la care se mai adaugă și cinci pase decisive. Jucătorul care evoluează pe postul de extremă dreaptă a strâns 27 de partide pentru echipa sa de club, în acest sezon.

Site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 1,5 milioane de euro lui Andrei Cordea.

FCSB ocupă locul șase în clasamentul Superligii, cu 26 de puncte, la egalitate cu Petrolul Ploiești (locul șapte).

Andrei Cordea dezvăluie marea schimbare din jocul său

„Anul acesta a fost de senzație, foarte bun, am reușit să marchez, să-mi ajut echipa când i-a fost greu. Am fost jucătorul care s-a impus și sper să fac în continuare pași mărunți și foarte buni. M-am motivat foarte mult de când am început vara asta cu Steaua (n.r - FCSB).

Am încercat să fiu mai combinativ, nu neapărat să joc pentru mine, ci să primeze echipa. Mi-am dat seama că dacă joc mai mult pentru echipă mă va ajuta și pe plan personal. Ăsta e obiectivul nostru, să formăm o familie, să fim uniți și așa ne vom remarca toți", a spus Andrei Cordea, pentru FCSB TV.