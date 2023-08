„Îl cred pe Gigi!” Dumitru Dragomir, atac devastator la adresa arbitrilor VAR: „I-aș spulbera pe toți!”

Fostul șef al Ligii îi ia apărarea lui Becali, care a făcut acuzații grave la adresa celor din camera VAR, și spune că nu este exclus ca arbitrii care se ocupă de arbitrajul video să facă jocuri împotriva lui Gigi Becali.

„Eu i-aş curăţa pe cei din camera VAR. Dacă aş fi la Ligă, i-aş spulbera. Pe toţi care au fost în cabina VAR. Pentru că au strigat la el că e penalty.

Eu cred orice. Am dreptul să cred orice după ce am făcut aseară. Amândoi sunt o echipă de distrugere dacă vor. Te fac din om neom dacă vor. Te lucrează la indirecte de de omoară.

Şi dacă nu sunt implicaţi direct pot face atâta rău că nu poate să îl ducă Gigi. Bineînţeles că îl cred pe Gigi. Ăştia, mai deştepţii, te curăţă. Te pun la zid”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Duckadam e dur cu FCSB

Helmut Duckadam a avut un discurs dur la adresa echipei lui Gigi Becali, după înfrângerea în fața lui UTA.

„Eu am mai sesizat un lucru la declarația lui Coman. A zis că se înțelege bine cu Olaru, atât. Deci, cu Olaru. Acolo, e fiecare pentru el sau poate că mai are un prieten, cum se întâmplă cu cu cei doi. În rest, fiecare pentru el. Același lucru îl fac și pe teren.

Eu m-am plictisit și cred că și lumea s-a plictisit de când tot repet. FCSB nu are joc de echipă, nu are antrenor, nu are nimic.

La ei, dacă nu fac diferența Coman, Olaru sau mai știu eu cine, n-au joc de echipă. N-au nici lot”, a spus Helmut Duckadam - mai multe detalii AICI.