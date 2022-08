Patronul vicecampioanei României a declarat că este dispus să plătească 1.7 milioane de euro pentru transferul lui David Miculescu de la UTA Arad. Suma reprezintă clauza de reziliere a atacantului, stabilită odată cu semnarea unui nou contract.

Marius Niculae îl avertizează pe David Miculescu în cazul transferului la FCSB



Marius Niculae a fost prezent la un eveniment al Federației Române de Fotbal, iar acolo a vorbit și despre transferul lui David Miculescu la FCSB. Fostul dinamovist a remarcat calitățile atacantului, însă l-a și avertizat, punctând că ar trebui să fie conștient încă de la semnătură de presiunea existentă la FCSB, în special cea venită din partea patronului.

„Eu zic că e un transfer bun pentru FCSB. Am și spus că Miculescu este unul dintre cei mai importanți jucători de la echipa națională de tineret, un jucător care a demonstrat că are calitate, a marcat goluri în campionatul nostru. Depinde de el dacă se va acomoda, probabil e conștient, încă din momentul în care a semnat, că va avea o presiune în plus de la patronul echipei.

De asta trebuie să fii conștient în momentul în care semnezi cu FCSB. Acum dacă faci un meci bun, iese patronul și te vinde pe 40 de milioane, faci un meci mai prost, ți-a scăzut cota din pix la trei milioane”, a declarat Marius Niculae