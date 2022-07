FC Voluntari - UTA Arad 3-0 | David Miculescu, fără șansă pe teren advers. Reacția lui Ilie Poenaru

Gruparea lui Liviu Ciobotariu a început cum nu se putea mai bine startul sezonului. A acumulat șase puncte din nouă posibile, iar FC Voluntari se află pe a doua poziție în clasament.

De cealaltă parte, UTA se apropie de zona fierbinte, iar Ilie Poenaru a remarcat faptul că există greșeli de echipă pe care nu le poate accepta.

Reacția lui Ilie Poenaru după FC Voluntari - UTA Arad 3-0

„Nu pot să accept așa ceva, nu pot accepta lipsa de atitudine, nu pot accepta multe lucruri, greșelile astea pe care le facem încontinuu, dar asta este. Suntem la început, avem mulți jucători noi. Pot accepta să faci greșeli, dar nu atât de grave. În prima repriză am fost penibili, foarte slabi. În a doua repriză, și cu schimbările făcute, s-a jucat altceva. Am avut câteva ocazii clare. Dacă marcam, altele erau datele jocului. Am avut alt ritm, altă intensitate. Este multe de lucru.

Facem greșeli foarte mari. Nu avem voie să ne prezentăm astfel la nivelul acesta. Keșeru nu poate să își revină atât de repede. A stat foarte mult, încă nu are reperele, abia acum acumulează din punct de vedere fizic. Vine de la un alt nivel. Nu mai are jucătorii care îi aduceau multe mingi, trebuie să coboare. E o problemă de adaptare, nu doar a lui. Mi-am dorit ca lucrurile astea să se întâmple mai repede, dar din păcate unii jucători nu reacționează.

Am venit cu ceva, am venit cu doi atacanți, trebuia să fac o schimbare. Statistic, acesta e al 15-lea meci în care UTA nu câștigă în deplasare. Ce să înțeleg? Ne alegem meciurile? Echipa trebuie să joace și în deplasare cum joacă acasă. Cei care vor pune în practică ce spun eu vor juca de acum încolo.”, au fost cuvintele lui Poenaru, după meci.

FC Voluntari - UTA Arad 3-0

Trupa de pe Stadionul Anghel Iordănescu a deblocat tabela în minutul 39 prin golul lui Nemec. Câteva momente mai târziu, înainte de fluierul final al primei reprize, Lopes a majorat scorul din pasa lui Vlad.

Miculescu nu a reușit să-și ajute echipa, iar Poenaru l-a scos în minutul 75. FC Voluntari a fost necruțătoare și în partea a doua a meciului, iar Florea a făcut 3-0 (85') și a închis meciul.