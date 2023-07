Oficialii vicecampioanei și cei ai lui CSA Steaua nu au ajuns la o înțelegere, deși s-au purtat numeroase negocieri pentru închirierea stadionului din Ghencea. Deși s-a invocat problema polițelor de asigurare extrem de mari cerute de oficialii CSA Steaua, Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei, susține că FCSB nu a fost primită în Ghencea din cauza litigilor existente dintre cele două entități, dar și pentru că Gigi Becali și alți reprezentanți ai clubului său continuă să spună în spațiul public că FCSB este Steaua.

Fostul jucător al vicecampioanei României, Bănel Nicoliță (38 ani), a vorbit, într-un interviu acordat pentru www.sport.ro și PRO TV, despre situația tensionată, dar și despre refuzul primit de FCSB de a juca în Ghencea, arătându-se revoltat.

Revolta lui Bănel Nicoliță: „Nu poți să îmi iei mie trofeele și să îmi spui că am jucat la FCSB când pe pieptul meu scria Steaua!”

„O situație penibilă, totul se face doar din ambiție, din dușmănie, din ură. Până la urmă, domnul Gigi o să reușească să ajungă să joace pe Ghencea pentru că acolo e casa noastră.

Nu poți să îmi iei mie trofeele și să îmi spui că am jucat la FCSB când pe pieptul meu scria Steaua! Când acei oameni, 25.000 de oameni cu Galatasaray strigau: 'Bănel Nicoliță', când am dat gol și am calificat-o în Champions League.

E dureros să vezi un om care vine și îți pune un milion de euro pe masă, te lasă să pui toate condițiile, nu există! Terenul ăla e făcut pentru fotbal, nu pentru altceva. E făcut din bani publici. Ce înseamnă? Că poate să vină oricine care își dorește să închirieze un teren. Eu pot de la mine, de la Făurei, dacă am milioane și nu am ce să fac cu ei, sau școala mea de fotbal, pot să mă duc să joc acolo. Tu poți să pui o taxă și eu o plătesc.

Adică toate echipele au voie, numai Steaua...FCSB nu are voie, care a reprezentat România?”, a declarat Bănel Nicoliță pentru www.sport.ro și PRO TV.

Bănel Nicoliță: „Am ajuns să ne certăm foști jucători între noi”

Fostul fotbalist a precizat și că el consideră că Gigi Becali va reuși să își ducă echipa să evolueze în Ghencea și și-a exprimat regretul față de faptul că există foști jucători, care au împărțit vestiarul, iar acum își aruncă vorbe grele din cauza acestui conflict.

„(n.r. crezi că vor reuși în cele din urmă?) Cu siguranță! Eu îl știu pe nea Gigi și nu o să renunțe niciodată la nebunia pe care o are, sunt sigur că o să plătească și 10 milioane și 15 milioane, doar ca să le facă în ciudă și o să vină pentru că acolo e casa noastră.

Mie îmi pare rău că au ajuns să destrame suporterii, foști jucători. Ne certăm și noi între noi, foști jucători. Am văzut o declarație de ale lui Aliuță, care a jucat împreună cu Ogăraru...îți dai seama că e dureros.

Dacă a ajuns domnul Talpan să ne pună bețe în roate și am ajuns să nu avem voie să jucăm fotbal acolo, dă-l în mama lui de fotbal...atunci de ce mai jucăm fotbal? De aia suntem cu fotbalul unde suntem, de aia nu avem echipe calificate în Champions League în grupe, în Europa, păi, ne bucurăm că ajungem în Conference League, serios?

Păi, oamenii ăștia cărora le luați interviu, eu sunt unul dintre ei, am jucat în Champions League, am jucat la Steaua, nu la altă echipă”, a adăugat Bănel.