Claudiu Petrila, talentatul fotbalist de bandă al campioanei României, ar putea semna cu un club din America. Neluțu Varga a anunțat că Atlanta United și-a manifestat din nou interesul pentru jucătorul campionei. Americanii l-au mai dorit pe fotbalist în vară însă atunci mutarea a picat pentru că Atalanta a oferit 4.5 milioane de euro, în timp ce Varga nu a vrut să accepte mai puțin de 5 milioane.

„La Petrila au început iar americanii să-și manifeste interesul și sunt încă 2-3 cluburi din Europa. Cred că ar putea pleca în iarnă, dacă se ajunge la o înțelegere”, a spus Neluțu Varga, potrivit Prosport.

Goian crede că Petrila trebuia vândut în vară

Lucian Goian este de părere că Petrila trebuia cedat de CFR Cluj încă din vară, atunci când traversa cea mai bună perioadă din carieră.

„Eu il vindeam mai devreme. Eu sunt pe principiul in momentul in care un jucator traverseaza o perioada foarte buna lasa-l sa plece pentru ca are de castigat toata lumea”, a spus Lucian Goian la PRO ARENA, în emsiunea „Ora exactă în sport”.