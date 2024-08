Zeljko Kopic, avertisment pentru "frații" de la U Cluj! Mesajul antrenorului croat după victoria din Cupă

La finalul meciului, antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a explicat de ce a folosit cea mai bună echipă de start pentru meciul cu Voluntari și anunțat că vrea un rezultat pozitiv la Cluj, în Superliga.

Întrebat despre starea lui Hakim Abdallah, ieșit accidentat de pe teren, antrenorul croat a susținut că acesta va fi suspus unor ivestigații suplimentare care vor dezvălui cât de gravă este accidentarea pe care a suferit-o.

"În acest moment, așteptăm să vedem care e situația lui Hakim Abdallah. Am mai avut probleme cu accidentările, trebuie să vedem concret care e treaba.

Aceasta este echipa pe care o folosesc, nu judec în termeni de cel mai bun '11'. Am avut doi jucători noi față de ultima partidă. Am fost puțini obosiți, dar am hotărât să introducem o echipă puternică, deoarece am jucat contra unei echipe puternice.

Trebuia să avem mai multe realizări ofensive, dar cel mai important e că am câștigat.

Pentru mine e extrem de important că ne-am calificat în grupe. Trebuie să avem răbdare cu toți jucătorii.

Mergem să jucăm cu liderul din acest moment, mergem să jucăm fotbal și sperăm să ne întoarcem cu un rezultat bun. Da, mai avem nevoie de transferuri", a spus Zeljko Kopic la finalul meciului.

Celelalte rezultate de miercuri din Cupa României

SC Popeşti-Leordeni – Unirea Ungheni 0-2;

CSM Paşcani – Ceahlăul Piatra Neamţ 0-2;

FC Agricola Borcea – CSM Slatina 4-3 la 11 metri (2-2 timp regulamentar);

Concordia Chiajna – Poli Iaşi 0-2;

CSM Focşani – F Hermannstadt 0-3;

Unirea Alba Iulia – FCU Craiova 5-4 la 11 metri (1-1 timp regulamentar);

FC Voluntari – Dinamo Bucureşti 0-1.