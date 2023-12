Cele două echipe s-au întâlnit în ultimul meci al sezonului regulat din Superliga României din acest sezon. La capătul celor 90 de minute, ”câinii” au legat a doua victorie consecutivă în primul eșalon, după ce în runda precedentă Dinamo o învinsese pe FC Botoșani cu 2-0.

Zeljko Kopic a vorbit despre Djokovic și Rotariu după ultimul meci din 2023

Zeljko Kopic, antrenorul clubului din Ștefan cel Mare, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi, dar și despre Damjan Djokovic și Dorin Rotariu, doi jucători puși pe liber de la FCSB despre care s-a zvonit că ar putea ajunge la Dinamo București.

”Da, e tare, e un feeling plăcut. Am vrut să începem în față încă din primele minute. Adversarii s-au apărat bine. Repriza a doua a fost mai bună, ne-am creat ocazii și cred că am meritat cele trei puncte. Cel mai important lucru e că nu ne-am dat bătuți. Chiar dacă nu am jucat bine prima repriză. Ne-am luptat pentru fiecare minge. Cred că am fost din ce în ce mai buni de-a lungul partidei.

E frumos să câștigi două jocuri dar nu putem să spunem că suntem foarte fericiți. Încă suntem în zonă acolo și trebuie să ne batem să supraviețuim. Da, e o situație mai bună însă.Nu e o pauză lungă. E important să fim recuperați, să facem un cantonament și să fim gata de restartul sezonului.

Știu despre Djokovic și Rotariu. Sunt jucători buni. Pentru mine, am spus de multe ori, Dinamo e un club special. Oricine vrea să vină aici trebuie să înțeleagă așteptările noastre. Să vină cu inima plină”, a spus Zeljko Kopic după meci.

FCSB is on fire! Cum arată clasamentul Superligii la finalul anului

Echipa pregătită de Elias Charalambous a înregistrat până în clipa de față 13 victorii, cinci rezultate de egalitate și trei înfrângeri, după 21 de etape desfășurate în primul eșalon al României. Pe locul doi se situează CFR Cluj cu 36 de puncte, în timp ce Universitatea Craiova completează podiumul cu 34 de puncte. Campioana României, Farul Constanța, termină anul 2023 pe locul șase cu 30 de puncte.

La fel ca în vârful clasamentului, și în ”zona fierbinte” va fi o luptă crâncenă. FC Botoșani a reușit în etapa #21 să câștige primul meci din sezonul regulat, 2-0 cu Oțelul Galați, și să se apropie de Dinamo București. ”Câinii” au două victorii consecutive, 2-0 vs. FC Botoșani și 1-0 vs. FC Voluntari, și se află acum la șapte puncte de Poli Iași, prima echipă care e deasupra ”zonei fierbinți” din Superliga Româniie.