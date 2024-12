Dinamo a deschis scorul târziu, prin Dennis Politic (73), care a beneficiat de mingea respinsă greşit de Nicolas Samayoa. Tabela a fost închisă de Patrick Olsen (90+4), care a deviat inspirat şutul lui Astrit Selmani.

Dinamo a mai marcat de trei ori, dar de fiecare dată golurile au fost anulate de arbitrajul video. Echipa pregătită de Zeljko Kopic e neînvinsă de şapte etape, în care are cinci victorii şi două egaluri.

Poli Iaşi a ajuns la cinci etape consecutive fără victorie, două egaluri şi trei eşecuri. Moldovenii au obţinut doar două puncte în ultimele şapte deplasări.

Ce a declarat Zeljko Kopic după succesul cu Poli Iași

Tehnicianul lui Dinamo a mărturisit că este mulțumit de jocul echipei, explicând și că șansele de a ajunge în play-off au crescut considerabil.

"A fost dificil, ştiam că Iaşi vor juca defensiv, pe tranziţie. Ştiam că dacă vom marca, va fi mai uşor. Dar mentalitatea jucătorilor a fost la un nivel înalt, am încercat, am încercat, şi în cele din urmă am luat cele trei puncte.

Sunt importante pentru noi aceste rezultate, şansele pentru play-off cresc. Toată echipa a jucat la un nivel bun. Ne-am creat şanse bune, continuăm să muncim. Ne pregătim pentru meciul de Cupă, şi după ne concentrăm pe cel cu Rapid.

(n.r. Despre postul lui Raul Opruţ) A fost ideea noastră să-l trimit mai în faţă, să-l ajute pe Dennis Politic. A fost foarte bun azi, a jucat foarte bine.

(n.r. Despre primul loc) Pentru noi, nimic nu s-a schimbat, ştim care e obiectivul nostru, echipa e într-o formă bună. Avem o atmosferă bună la echipă.

(n.r. Despre declaraţiile lui Gigi Becali) E normal, toţi au ambiţii, toţi vor să fie cei mai buni. Am mult respect pentru ei, dincolo de glumă, am mult respect pentru domnul Elias Charalambous, FCSB face o treabă excelentă, mult respect din partea mea pentru cum reprezintă România", a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport.

Gigi Becali: ”Vreau să iau eu premiul”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a susținut un discurs pe scenă după ce a fost numit ”omul anului” la gala Fanatik.



Printre altele, omul de afaceri s-a uitat la Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, și i-a transmis un mesaj, după ce acesta a fost desemnat ”antrenorul anului” în cadrul aceleiași gale.

„Nu vreau să mă mai laud mult, îmi cer iertare tuturor celor pe care i-am supărat în 2024. Încerc să fiu mai bun. Îl văd pe Kopic, la anul vreau să fiu mai bun antrenor ca el. Vreau să iau eu premiul! Aș vorbi mai mult, ca să vă distrez.



Îmi cer iertare tuturor, încerc în 2025 să nu supăr pe nimeni, deși e foarte greu!”, a fost replica lui Becali care a stârnit hohote de râs.