Zeljko Kopic a dezvăluit ce s-a schimbat la Dinamo în ultimele luni: "Trebuie să fim acolo"

Formația pregătită de Zeljko Kopic ocupă locul trei, cu 32 de puncte, cu unul mai puțin decât U Cluj și FCSB.

Palmaresul dinamoviștilor este de opt victorii, opt remize și trei înfrângeri, iar tehnicianul croat speră să reușească să mențină echipa în același ritm.

"Pentru mine acest an a fost cu mai mult decât fotbal, am împins puterile mele dincolo de limite. În aceste luni am făcut totul să rămânem în prima divizie, apoi să creştem nivelul echipei. Cred că a fost foarte importantă această perioadă de tranziţie, trebuia să luăm decizii importante în club pentru a ne consolida poziţia pentru viitorul sezon.

Este o presiune diferită acum, este mai multă presiune, pentru că Dinamo trebuie să fie acolo sus. Ceea ce îmi doresc este să consolidăm poziţia şi să pun mai multă presiune pe noi toţi, pentru că trebuie să fim acolo. Sunt perioade mai bune sau mai proaste, dar noi trebuie să folosim această presiune pentru a putea fi între primele locuri.

Nu este vorba doar despre munca mea, este vorba de munca întregului club, a preşedintelui Nicolescu, despre deciziile staffului meu. Cred că este vorba despre un puzzle şi de faptul că piesele au fost aşezate în poziţia corectă. Mai avem multe lucruri de pus la punct, dar cred că direcţia este bună", a declarat Zeljko Kopic, în cadrul unei conferințe de presă.