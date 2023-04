FCSB s-a apropiat la trei puncte de liderul Farul și la un punct de CFR Cluj, fiind și singura aspirantă la titlu care a obținut victoria în a doua etapă a play-off-ului. Roș-albaștrii au câștigat datorită golurilor marcate de Andrea Compagno și Florinel Coman și deși s-au impus, Gigi Becali nu s-a arătat mulțumit de jocul prestat de echipa sa.

Meciul de la Sf. Gheorghe a fost și primul pentru Elias Charalambous, antrenorul cipriot care a semnat în cursul săptămânii trecute cu vicecampioana României. Finanțatorul de la FCSB a susținut o conferință de presă unde a analizat jocul prestat de echipă, și-a exprimat nemulțumirile, însă și-a punctat și remarcații, având cuvinte de laudă despre câțiva dintre fotbaliștii săi.

Ce a declarat Gigi Becali la conferința de presă

- despre meciul cu Sepsi: „Sunt mulțumit de rezultat. Vezi, când presa zice: 'Doamne, ce frumos!' Eu nu sunt mulțumit, sunt foarte mulțumit de antrenor, dar nu de jocul echipei, dacă jucăm așa, nu o să luăm campionatul. O echipă care vrea să ia campionatul trebuie să aibă jocul la discreție. Când ai diferență de un gol, ori îl dai pe al doilea, ori plimbi mingea. O echipă care vrea să ia campionatul, dacă conduce, nu trage de timp în ultimul sfert de oră. Nu poți să iei campionatul așa.

Spun alții că e echipă incomodă. Nu, e echipa de pe ultimul loc din play-off. Pe mine mă interesează posesia. Am jucat cu Craiova, ne-a egalat, am zis ceva? Am jucat cu Farul, ne-a bătut, n-am zis nimic. De ce? Mingea la noi. Dacă nu e mingea la noi, nu îmi convine, aseară nu a fost la noi. Am dat goluri pe valoare de jucători, puteau să ne egaleze, o echipă serioasă nu riscă, trebuie să câștige cu siguranță”.

- despre ce lipsește echipei: „Nu știu asta, cred că îi lipsește probabil fundași centrali și cam atât. Probabil un coordonator de joc. Aseară nu a fost Șut în stare, dacă nu a fost el în apele lui nu a mers echipa, nu am avut un dirijor. Da, pentru mine Șut e dirijor, asta face Șut, dirijează echipa. Dacă alții nu îl văd, treaba lor”

- despre CFR Cluj: „Nu mai e echipa aia, adică ia goluri. Nu mai e echipa aia puternică. Ei dădeau un gol și nu mai luau, dar acum au dat gol au luat gol în trei minute. Sunt jucători care au maturitate, dar nu mai e atât de puternică, primește gol. Nu doar că primește gol, dar nu mai ține adversarul departe, adică e înghesuit de adversar. Ei și când nu jucau, spunea lumea că nu joacă, dar jucau la jumătatea terenului, se apărau la jumătatea terenului, nu în 16 metri, cum se apără acum. Când te aperi în 16 metri poți să iei și gol”.

- despre Florinel Coman: „E golul victoriei, el a adus victoria, e gol invenție. Eu v-am spus că acum este între ei doi, cine merită să joace, Tavi sau Florinel, am spus că merită Florinel acum”.

- despre Elias Charalambous: „O să vedeți voi că nici Ilie Haralamb, că eu așa îi spun, poartă numele unui bunic de-al meu, Ilie, care era fratele bunicii și al tatălui lui Giovanni, care era Haralambie. De aia l-am luat, nu, au fost mai multe lucruri, dar el o să vedeți, dacă îl întrebați, l-am văzut om deștept și cu bun simț. O să fugă de la conferința de presă, a zis că el pleacă de la conferință, că nu a venit să facă cancan.

M-am interesat, prima dată și prima dată mă interesez ce religie și a doua, dacă se spovedește și împărtășește, dacă are duhovnic. Eu întreb așa, religie și dacă ai duhovnic, dacă ai, ăla te va îndruma. Omul fără duhovnic e ca o oaie beată pe câmpuri, nici nu are cine să o pască. Ei sunt ca niște oi bete pe câmpuri, asta e părerea mea, asta a contat la mine, că așa vreau eu”.

- despre Vali Crețu: „Care Crețu? Ce a făcut el aseară, el în viața lui nu mai calcă pe iarbă. În viața lui nu mai intră el, da? Cu prostiile ce le-a făcut el aseară și emoțiile pe care mi le-a dat”.

- despre Andrei Borza: „Nu cred că putem să îl luăm. Nu poți să spui nimic de el, la ora asta, eu zic că el ar fi cea mai bună investiție din tot fotbalul românesc, dar nu ai cum să îl iei că nu ți-l dă Gică. El e fraier? Singurul care, el m-a păcălit pe mine, eu i-am păcălit pe toți, la fotbal vreau să zic. Dar el nu că m-a păcălit, a fost mai deștept la negocieri și la fotbal. Nu ți-l dă pe Borza nici dacă te dai peste cap că e fotbalist Borza. Vezi, îi fac piață. Aud ăia străinii și o să vină, că au mai venit după el. Lasă că e nașul meu, să îi fac piață”.

- despre Farul: „Nu mi-e frică de Farul, mi-e frică de Hagi, pentru că Hagi antrenor e cât jumătate de Farul. De jumătatea aia îmi este frică. Dacă îi iei pe ai lor, îi iei pe ai noștri și îl bagi și pe Hagi lângă ei...e o problemă, dovadă ce s-a întâmplat. Când noi aveam 2-1 și trebuia să ne distrăm cu ei, ce a făcut el pe acolo, ce nu a făcut, a câștigat meciul în prelungiri. Nu cred, mai sunt încă opt meciuri, dacă nu e o echipă matură, valoroasă, deja începe rodajul, stresul, la noi, stresul la jucătorul mai puțin valoros e mai mare, poate cădea”.

- despre revenirea sta pe stadion: „Eu? Numai și numai și numai în Champions League, atunci voi reveni. Rugați-vă toți să intrăm în Champions League, altfel nu. Ce să fac? Stau acasă liniștit”

- despre Ștefan Târnovanu: „Cel mai bun a fost Târnovanu. I-am zis lui Meme: 'Băi, cât e de înalt, are 2 metri, parcă e păianjen!' Nu am văzut în viața mea. Aia acolo la bară, băi, este păianjen, nu poți să îi dai gol! Nu ai cum să îi dai gol lui Târnovanu. S-ar putea să fie o mare afacere”.

- despre următorul transfer de la FCSB: „Singurul jucător care cred eu este Coman, că intră în formă, deja începe să arate...cred că el va fi primul vândut. După aia mai sunt și Olaru și Cordea, Cordea în jos, nu cred că poate fi vândut acum.

Iar cel mai cel este Târnovanu, pe care putem lua bani. Lumea vede, paradele lui sunt văzute și e tânăr. Un portar de 2 metri să faci paradele alea, contează foarte mult”.